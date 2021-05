Đối tượng bị truy nã đặc biệt vì mua bán ma túy bị bắt khi đang... dùng ma túy

Theo đó, Công an huyện Châu Thành vừa bắt và di lý đối tượng Huỳnh Thị Thúy An (SN 1988, trú tại TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) từ TP.HCM về tới địa phương. An là đối tượng đang lẩn trốn Quyết định truy nã đặc biệt về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Huỳnh Thị Thúy An được di lý về An Giang

Theo thông tin, trước đó, khoảng 15h30 ngày 26/12/2020, Đội điều tra tổng hợp, Công an huyện Châu Thành phối hợp cùng Công an xã Bình Hòa, tiến hành kiểm tra phòng trọ số 9 nhà trọ "Thanh Thiên Trinh", tại ấp Hòa An 2, xã Bình Hòa, phát hiện Huỳnh Thị Thúy An cùng 2 đối tượng nghiện đang sử dụng trái phép chất ma túy.



Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 1 bọc nylon chứa gần 2g ma túy đá, 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy; 1 cây mã tấu, 1 con dao bấm.

Tại cơ quan Công an, An khai nhận, bọc ma túy trên An vừa mua tại TP.Long Xuyên với giá 1,5 triệu đồng, đem về phòng trọ sử dụng và bán lại kiếm lời.

Trong quá trình điều tra xác định, từ khoảng tháng 6/2020 đến tháng 12/2020, An đã nhiều lần mua ma túy đem về phòng trọ phân lẻ bán lại cho các con nghiện trên địa bàn huyện kiếm lời.

Sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can An (do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi) để tiếp tục điều tra, nhưng An đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 24/4/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành, ra Quyết định truy nã đặc biệt đối với An về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Sau thời gian lẩn trốn ở nhiều nơi, tối 5/5, An bị Công an huyện Châu Thành phối hợp cùng Công an phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, TP.HCM bắt giữ khi đang lẩn trốn trong nhà trọ.