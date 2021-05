Đối tượng bị truy nã dùng dao đâm lái xe taxi ở Hà Nội có thể phải đối mặt hình phạt nào?

Đâm lái xe taxi cướp tài sản

Như Dân Việt đã đưa tin, chiều 16/5, Đặng Phạm Sáu (51 tuổi, ở tổ dân phố Quang Trung, thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa) tấn công ông Nguyễn Trần Minh (45 tuổi, lái xe taxi G7) tại khu đô thị Thanh Hà, huyện Thanh Oai, Hà Nội hòng cướp tài sản.

Sáu đã dùng dao đâm vào ngực và tay của tài xế taxi. Nạn nhân sau đó chống cự, kéo Sáu ra đường rồi tấn công, khống chế lại tên cướp.



Cũng liên quan đến vụ việc, Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an TP.Hà Nội cho hay, Trưởng Công an huyện Thanh Oai (Hà Nội) đã ký quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với cán bộ công an xuất hiện ngay tại hiện trường vụ cướp taxi G7 nhưng chỉ "đứng bấm điện thoại", không có hành động hỗ trợ với người dân. Qua xác minh, người đàn ông mặc sắc phục là cán bộ công an - đại úy Nguyễn Thanh Lâm đang công tác tại Công an xã Cự Khê (Thanh Oai).

Luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn Luật sư TP.Hà Nội cho biết, trong vụ việc trên đối tượng sử dụng hung khí là dao nhọn đâm người lái xe, máu me be bét nhưng anh này vẫn cố gượng dậy, vật lộn với tên cướp để bắt giữ.

Đặng Phạm Sáu bị quần chúng nhân dân bắt giữ tại thời điểm cướp xe taxi.

Chứng kiến sự việc nguy cấp, cần hỗ trợ như vậy nhưng có một số người xung quanh, trong đó có một người mặc cảnh phục, to béo lại dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra, thản nhiên nhắn tin, gọi điện mà không có bất cứ hành vi nào can thiệp hỗ trợ nạn nhân.

Thái độ ứng xử của một số người xung quanh và người mặc quần cảnh sát này làm người xem clip khá bất ngờ và bức xúc. Hành vi này là không phù hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội và còn không phù hợp với pháp luật.

Cứu giúp người bị hại trong tình huống gặp nguy hiểm không chỉ là đạo đức xã hội mà còn là trách nhiệm pháp lý. Pháp luật quy định người nào thấy người khác đang trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, bản thân có điều kiện giúp đỡ nhưng không cứu giúp dẫn đến nạn nhân thiệt mạng thì người không cứu giúp trong tình huống nêu trên sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự có thể hình phạt đến 2 năm tù.

Với người có trách nhiệm giúp đỡ nạn nhân, nghề nghiệp đòi hỏi phải giúp đỡ nạn nhân mà không cứu giúp nạn nhân có thể bị xử lý đến 5 năm tù.

Còn hành vi của đối tượng gây án là rất manh động, liều lĩnh, hành vi có dấu hiệu của tội giết người và cướp tài sản. Bởi vậy cơ quan điều tra sẽ sớm khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tiến hành các hoạt động điều tra theo quy định của pháp luật.

Có thể bị tù chung thân hoặc tử hình

Theo thông tin ban đầu, đối tượng Sáu đã sử dụng dao nhọn đâm vào ngực, cánh tay của nạn nhân nhằm cướp xe taxi. Do nạn nhân chống trả và truy hô nên người dân đã hỗ trợ bắt giữ đối tượng và đưa nạn nhân đi cấp cứu. Đối tượng gây án và không khí được thu giữ.

Bởi vậy cơ quan điều tra sẽ cùng cố thông tin tài liệu về đối tượng để khởi tố vụ án hình sự về tội giết người theo Điều 123 Bộ luật hình sự năm 2015 (mặc dù nạn nhân có thể không chết) và tội cướp tài sản theo Điều 168 Bộ luật hình sự năm 2015.

Hành vi của đối tượng gây án là rất quyết liệt, hung hãn, manh động và rất nguy hiểm cho xác hội. Đối tượng nhận thức được hành vi của mình dùng dao nhọn (dao phóng lợn) đâm vào ngực của nạn nhân là những vị trí trọng yếu có thể tước đoạt tính mạng của nạn nhân nhưng vẫn cố ý thực hiện hành vi và còn có thể mong muốn hậu quả nạn nhân thiệt mạng để chiếm đoạt tài sản.

"Vì vậy hành vi dùng vũ lực trong tình huống này xâm phạm liền một lúc đến 2 khách thể mà pháp luật bảo vệ là tính mạng con người và quyền sở hữu tài sản. Với hành vi và mục đích như vậy đối tượng sẽ bị xử lý hình sự về tội giết người theo Điều 123 Bộ luật hình sự năm 2015 với khung hình phạt là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình và tội cướp tài sản theo quy định tại Điều 168 Bộ luật hình sự năm 2015. Tổng mức hình phạt có thể là tử hình, luật sư Cường nói.

Ngoài ra, theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa thì cơ quan này cũng đang truy tìm một đối tượng thực hiện hành vi giết người có đặc điểm và thông tin giống đối tượng này.

Trong trường hợp đối tượng gây án ở trên chính là đối tượng Sáu, đối tượng đã dùng dao sát hại con trai chủ tiệm cầm đồ ở Cẩm Thủy - Thanh Hóa thì đối tượng sẽ bị xử lý hình sự về hai tội giết người và còn có thể là hai tội cướp tài sản nếu như hành vi giết người ở Thanh Hóa cũng nhằm mục đích lấy lại chiếc điện thoại mà đối tượng đã cầm cố trước đó.