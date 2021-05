Kỷ luật Công an "chỉ đứng bấm điện thoại" ở hiện trường vụ cướp taxi G7

Cụ thể, thông tin từ Trung tướng Nguyễn Hải Trung – Giám đốc Công an TP.Hà Nội, liên quan đến vụ việc, Trưởng Công an huyện Thanh Oai đã ký quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với cán bộ Công an xuất hiện ở hiện trường vụ cướp taxi G7 nhưng "chỉ bấm điện thoại".

Qua xác minh, người đàn ông mặc sắc phục là cán bộ Công an Nguyễn Thanh Lâm đang công tác tại Công an xã Cự Khê (Thanh Oai).

Ở một diễn biến khác, theo lãnh đạo Công an TP.Hà Nội, Công an TP.Hà Nội cũng đang làm thủ tục khen thưởng người dân đã trực tiếp tham gia bắt giữ đối tượng gây án tại hiện trường.

Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, chiều ngày 16/5, trên địa bàn huyện Thanh Oai đã xảy ra một vụ cướp taxi G7, đâm tài xế bị thương đặc biệt nghiêm trọng.

Người đàn ông có trang phục giống sắc phục công an trong hình (quần xanh, đội mũ bảo hiểm màu vàng trắng) được xác định là cán bộ Công an xã Cự Khê. Người này vừa bị kỷ luật cảnh cáo liên quan đến vụ việc.

Danh tính đối tượng cướp taxi G7 được xác định là Đặng Phạm Sáu (SN 1970, Cẩm Thủy, Thanh Hóa).

Sáu trước khi gây ra vụ án này đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa truy nã đặc biệt ngày 28/4/2021 về tội "Giết người". Sáu bị Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố tội "Giết người" và trốn ngày 23/4/2021.

Liên quan đến vụ việc này, dư luận đang lan truyền một clip dài khoảng 1p30s, ghi lại hiện trường xảy ra vụ cướp taxi G7 táo tợn trên địa bàn huyện Thanh Oai.

Theo clip dài 1p30s được lan truyền trên mạng xã hội, nam nạn nhân là tài xế taxi lúc đó trên người có nhiều vết máu, đang khống chế đối tượng cướp nằm dưới đường, ở hiện trường còn có một người mặc quần được cho là giống sắc phục công an.

Khi nam tài xế xe taxi có biểu hiện mệt sau khi bị đối tượng đâm bị thương đã nhờ những người xung quanh hiện trường khống chế, giúp giữ đối tượng vì đối tượng vẫn tiếp tục phản kháng.

Lúc này, người đàn ông mặc quần được cho là giống sắc phục công an ở hiện trường vẫn đứng yên, tay có hành động giống như đang bấm điện thoại, chưa thấy sự can thiệp quyết liệt nào để khống chế đối tượng rất nguy hiểm đang nằm dưới đường.

Nam tài xế cố nói trong lúc bị thương: "Giữ nó cho em cái", "dao ở trên xe"; "sao mày khốn nạn thế"… Trước diễn biến này, 1 người dân gần đó đã lao vào giúp khống chế tên cướp.

Theo những bình luận trong clip được chia sẻ, người dân cho rằng người mặc quần được cho là giống sắc phục công an có ở hiện trường "chỉ đứng gọi, chả thấy hiện tượng gì… chả thấy can ngăn gì".