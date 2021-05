Công an tường trình gì sau vụ "chỉ đứng nhìn tài xế taxi vật lộn với cướp"?

Chiều 17/5, Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an TP.Hà Nội - cho biết TP đã chỉ đạo Công an huyện Thanh Oai kỷ luật đại úy Nguyễn Thanh Lâm, Công an xã Cự Khê, do thiếu trách nhiệm liên quan vụ tài xế taxi bị cướp tấn công.

Tài xế taxi vật lộn với tên cướp mang lệnh truy nã Bị Đặng Phạm Sáu (kẻ trốn truy nã về tội Giết người) đâm trọng thương, tài xế taxi vẫn cố gắng khống chế tên cướp. Nguồn: Zing Như Dân Việt đã đưa tin: Thông tin từ Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an TP.Hà Nội cho hay, Trưởng Công an huyện Thanh Oai (Hà Nội) đã ký quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với cán bộ công an xuất hiện ngay tại hiện trường vụ cướp taxi G7 nhưng chỉ "đứng bấm điện thoại", không có hành động hỗ trợ với người dân. Qua xác minh, người đàn ông mặc sắc phục là cán bộ công an - đại úy Nguyễn Thanh Lâm đang công tác tại Công an xã Cự Khê (Thanh Oai). Ở một diễn biến khác, theo lãnh đạo Công an TP.Hà Nội, Công an TP.Hà Nội cũng đang làm thủ tục khen thưởng người dân đã trực tiếp tham gia bắt giữ đối tượng gây án tại hiện trường.

Đại úy Nguyễn Thanh Lâm đứng nhìn nạn nhân bắt tên cướp. Ảnh: Chụp màn hình. Trao đổi với Zing, thượng tá Chu An Thanh, Trưởng Công an huyện Thanh Oai, cho biết đại úy Lâm bị kỷ luật vì không tìm cách ngăn chặn, giải quyết, thờ ơ khi chứng kiến vụ án. "Thời điểm trên, đại úy Lâm đang trên đường đi làm nhiệm vụ về căn cước công dân. Khi thấy vụ việc, đồng chí Lâm dừng lại để gọi điện cho đồng đội ở Công an xã Cự Khê đến hiện trường tiếp ứng", chỉ huy Công an huyện Thanh Oai cho hay. Trước đó, chiều 16/5, Đặng Phạm Sáu (51 tuổi, ở tổ dân phố Quang Trung, thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa) tấn công ông Nguyễn Trần Minh (45 tuổi, lái xe taxi G7) tại khu đô thị Thanh Hà, huyện Thanh Oai, hòng cướp tài sản. Sáu đã dùng dao đâm vào ngực và tay của tài xế taxi. Nạn nhân sau đó chống cự, kéo Sáu ra đường rồi tấn công, khống chế lại tên cướp. Chứng kiến vụ việc, đại úy Nguyễn Thanh Lâm không hỗ trợ, giải cứu nạn nhân hay bắt giữ nghi phạm mà lại đứng nhìn và gọi điện thoại. Khi ông Minh kêu cứu và nói "Em bị cướp đâm vào ngực rồi. Con dao ở trong xe", thì mới có một người dân đến ứng cứu, hỗ trợ khống chế tên cướp. Sau khoảng 20 phút từ khi vụ việc xảy ra, Công an xã Cự Khê mới có mặt để bắt giữ Sáu. Còn ông Minh được người dân đưa đi cấp cứu. Theo cảnh sát, Sáu bị Công an tỉnh Thanh Hóa truy nã về tội Giết người. Hôm 23/4, nghi phạm cùng một người bạn đến tiệm cầm đồ Hải Lý ở phố Quang Trung, thị trấn Phong Sơn, để chuộc tài sản, nhưng chủ tiệm đã thanh lý đồ cầm cố của Sáu. Trong lúc mâu thuẫn, Sáu dùng dao đâm tử vong con trai của chủ tiệm cầm đồ rồi bỏ trốn. Như Dân Việt đã thông tin: Theo chia sẻ của nạn nhân Minh, khoảng chiều 16/5, anh gặp một người khách ở quận Long Biên, TP.Hà Nội (sau này được xác định chính là Đặng Phạm Sáu). Đặng Phạm Sáu lúc đó yêu cầu anh Minh chở vào phố Đức Giang, sau đó nói đi vào làng Thượng Cát để vào nhà một cậu em. Đến địa điểm theo yêu cầu của khách, anh Minh dừng lại, Sáu xuống xe đi vào phía trong rồi đem lên xe một túi xách tối màu, một chiếc áo bò. Nam tài xế taxi G7 Nguyễn Trần Minh nhớ lại, anh đã để ý và thấy địa điểm mà Sáu dừng lại là một quán nước, không phải nhà, Sáu cũng không gặp ai lúc đó. Đặng Phạm Sáu sau đó đề nghị anh Minh chở về huyện Cẩm Thủy. Trước đề nghị này, anh Minh đã bật định vị, theo bản đồ google đi qua cầu Thanh Trì. Đáng chú ý, anh Minh kể lại, khi qua khu vực đường Cienco5, vợ anh nhắn tin thông báo anh để quên giấy tờ xe ở nhà. Trong đầu tài xế sinh năm 1976 lúc này nghĩ sẽ không thể tiếp tục đi vì không có giấy tờ, do vậy anh đã dừng lại ven đường, trao đổi với vị khách rằng không đi được, tuy nhiên Sáu vẫn đề nghị anh Minh tiếp tục chở về Thanh Hóa. Trong lúc anh đang đỗ xe ở đường, khi nhận cuộc điện thoại từ vợ mình, anh vẫn để ý nam hành khách và có nhận định người này không phải người lao động bình thường. Khi nhận được đề nghị từ tài xế Minh rằng hành khách nên xuống xe đi xe khác, bởi nếu khách chờ anh quay về lấy giấy tờ sẽ mất nhiều thời gian, trong khi lúc đó đã là 15h chiều, lúc này anh Minh nghe thấy tiếng động, nam hành khách bất ngờ rút một con dao bầu ra rồi đâm vào người anh, trúng vị trí ngực. Theo phản xạ, tài xế Minh chống trả, tuy nhiên sau đó đã bật chốt cửa chạy ra ngoài tri hô, kêu cứu. Theo lời anh Minh, khi anh ghì được Sáu xuống đường thì có một người đội mũ công trường tiến đến nói bắt được thủ phạm rồi, có công an ở hiện trường. "Lúc đó tôi thấy một người mặc quần màu xanh, không biết có phải là công an không, dù có mặt sớm ở đó nhưng chỉ đứng bấm và nghe điện thoại. Người dân xung quanh thì bảo sao công an không bắt nó đi" - nạn nhân Nguyễn Trần Minh thuật lại. Theo trí nhớ của tài xế hãng taxi G7, anh sau đó được người dân địa phương chở vào viện cấp cứu. Khi bình tâm lại, anh nghĩ nếu Sáu không xuống xe lúc đó, anh sẽ chốt cửa để quay về trụ sở Công an phường ở Đức Giang. Ba người đàn ông bơi qua sông biên giới Việt Nam - Campuchia để nhập cảnh trái phép 17/05/2021 18:52

