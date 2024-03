Đối tượng cầm dao xông vào trường mầm non ở Tiền Giang dương tính với chất ma túy

Chiều 1/3, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, đối tượng nghi "ngáo đá" N.B.Q. (37 tuổi, ngụ khu A, thị trấn Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, Sóc Trăng) cầm dao vào Trường Mầm non Tuổi Thần Tiên phường 5, TP.Mỹ Tho, khống chế, đe dọa tinh thần các cháu bé, vừa có kết quả xét nghiệm dương tính với chất ma túy.

Công an tiếp tục lấy lời khai, tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

Đối tượng N.B.Q. (37 tuổi, ngụ khu A, thị trấn Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, Sóc Trăng) xông vào trường mầm non TP.Mỹ Tho, Tiền Giang và bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Theo Cảnh sát hình sự, lúc lực lượng nhận tin báo đã nhanh chóng tiếp cận gần đến lớp học, phát hiện đối tượng Q. cầm dao trên tay, khống chế đưa 3 cháu bé vào 1 phòng học cố thủ.

Đối tượng Q. một tay ôm cháu trai, còn hai cháu đứng bên cạnh, vừa la lớn tiếng, tay cầm dao quơ lung tung rồi chém xuống cái ghế trước mặt, biểu hiện rất manh động. Khi đó, nếu trinh sát lao vào sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng của các bé, chính vì vậy, việc bảo vệ "con tin" tuyệt đối an toàn được đặt ra.

Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang thăm hỏi gia đình có cháu bé bị khống chế trong trường mầm non tại TP.Mỹ Tho, Tiền Giang. Ảnh: CACC

Công an vừa kiên trì thuyết phục, vừa bố trí âm thầm một nhóm khác để tiếp cận mục tiêu. Gần 2 giờ sau khi đánh lạc hướng đối tượng, trinh sát lao nhanh vào khống chế, bắt giữ đối tượng, giải cứu thành công các cháu bé.

Có mặt từ đầu trong cuộc giải cứu các cháu bé, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Nguyễn Thành Diệu cùng Đại tá Nguyễn Văn Nhựt, Giám đốc Công an tỉnh bày tỏ vui mừng khi các cháu được an toàn, đối tượng bị bắt giữ.

Hiện trường thời điểm xảy ra vụ việc rất đông người hiếu kỳ vây xung quanh để theo dõi công an phá án. Ảnh: CACC

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm hỏi sức khỏe, động viên gia đình các cháu bé, động viên lực công an làm nhiệm vụ, ghi nhận thành tích của lực lượng Công an. "Các lực lượng thực hiện tốt các biện pháp vận động quần chúng địa bàn dân cư, hướng dẫn trường tham gia thực hiện các biện pháp giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ trụ sở, trấn an tâm lý phụ huynh", Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Nguyễn Thành Diệu cho biết.

Như Dân Việt đã đưa tin, thanh niên cầm dao nhọn xông vào Trường Mầm non Tuổi Thần Tiên tên N.B.Q. (37 tuổi, ngụ khu A, thị trấn Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, Sóc Trăng), là lao động phổ thông đi làm việc ở nhiều nơi và có thời gian về sinh sống tại TP.Mỹ Tho.

Đối tượng B.Q. khai nhận, hiện tại đang chung sống như vợ chồng với một phụ nữ tại TP.Mỹ Tho, có một con chung còn nhỏ tuổi.

Khoảng 20 giờ ngày 29/2, khi i làm trở về, đối tượng Q. gặp vợ con được một lúc thì xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi lớn tiếng. Bực tức, đối tượng đưa con đi thuê phòng nghỉ tại khu phố 4, phường 5, TP.Mỹ Tho để ngủ qua đêm.

Gần 7 giờ ngày 1/3, ngủ dậy nhớ lại chuyện vợ lớn tiếng với mình, đối tượng Q. la lối trong phòng trọ rồi dắt con tới Trường Mầm non Tuổi Thần Tiên dù con không học trường này. Vào bên trong cổng trường, đối tượng cầm con dao nhọn khống chế ba cháu bé trong trường rồi cố thủ đến khi bị bắt giữ.