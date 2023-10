Thừa Thiên Huế yêu cầu quản lý chặt các đối tượng “ngáo đá”, loạn thần do sử dụng ma túy

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành kế hoạch triển khai nhân rộng công tác chuyển hóa tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy địa bàn cấp huyện. Kế hoạch này nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cấp ủy, chính quyền các cấp, hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy; triển khai đồng bộ các giải pháp đấu tranh, phòng chống ma túy, củng cố, giữ vững các địa bàn không có ma túy, chuyển hóa địa bàn có tệ nạn ma túy, hướng đến xây dựng huyện "sạch về ma túy".

Cơ quan công an ở Thừa Thiên Huế bắt giữ đối tượng vận chuyển gần 1.200 viên ma túy. Ảnh: C.Q.

Kế hoạch của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đặt ra các mục tiêu cụ thể trong việc chuyển hóa tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy tại các địa bàn cấp huyện ở tỉnh. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu tiến hành rà soát, xác định cấp độ trọng điểm về ma túy đối với 100% các địa bàn cấp xã để tiến hành các biện pháp chuyển hóa; giữ vững đối với các địa bàn cấp xã không có ma túy; tập trung chuyển hóa 100% địa bàn cấp xã có người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy; 100% xã, thị trấn triển khai các biện pháp tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia công tác phòng, chống ma túy.

Các địa bàn sẽ tập trung đấu tranh triệt xóa 100% các điểm sử dụng trái phép chất ma túy, điểm phức tạp, điểm bán lẻ về ma túy; 100% người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma túy có hồ sơ quản lý được tiếp cận dịch vụ tư vấn, điều trị, cai nghiện ma túy, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng.

Với các đối tượng sau cai nghiện, đối tượng có biểu hiện loạn thần, "ngáo đá" do sử dụng ma túy, 100% đối tượng phải được quản lý chặt chẽ và có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn phù hợp để không tái nghiện, tái sử dụng ma túy, gây án. Với các đối tượng bị phạt tù do liên quan đến ma túy, 100% đối tượng được quản lý, giáo dục, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng sau khi ra tù để giảm tỷ lệ tái phạm tội...

Nhiều năm trở lại đây, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy ở Thừa Thiên Huế diễn biến phức tạp, nhất là tình trạng thanh thiếu niên sử dụng ma túy tập thể tại các khách sạn, nhà nghỉ, quán karaoke... Mỗi năm có hàng chục điểm với hàng trăm đối tượng tụ tập sử dụng ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy trong khách sạn, nhà nghỉ, quán karaoke bị phát hiện, xử lý.

Do từng sử dụng ma túy dẫn tới bị loạn thần, Võ Văn Thành (xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế) tưởng chú ruột của mình là kẻ trộm nên ra tay sát hại rồi ném xác xuống giếng. Võ Văn Thành vừa bị TAND tỉnh Thừa Thiên Huế tuyên phạt án chung thân về tội giết người. Ảnh: Ngọc Sáng.

Nhiều đối tượng gây án do "ngáo đá", loạn thần sau khi sử dụng ma túy đã gây bất an trong cộng đồng. Điển hình như, do từng sử dụng ma túy dẫn đến bị loạn thần, vào tháng 3/2023, Võ Văn Thành (SN 1995, trú tại xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) tưởng chú ruột của mình là kẻ trộm nên ra tay sát hại rồi ném xác xuống giếng.

Tại TP.Huế, trước nguy cơ tội phạm và tệ nạn ma túy tăng theo cấp số nhân và kéo theo các loại tội phạm khác, từ năm 2021, thành phố đã triển khai xây dựng "thành phố không có ma túy".