Đối tượng nghi "ngáo đá" cầm dao xông vào trường mầm non khống chế cháu bé khai gì?

Trưa 1/3, thông tin từ Công an TP.Mỹ Tho (Tiền Giang), người đàn ông cầm dao nhọn xông vào Trường Mầm non Tuổi Thần Tiên tên là N.B.Q. (37 tuổi, ngụ khu A, thị trấn Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, Sóc Trăng), là lao động phổ thông đi làm việc ở nhiều nơi và có thời gian về sinh sống tại Mỹ Tho.

Đối tượng N.B.Q (37 tuổi, quê Sóc Trăng) cầm dao khống chế hai cháu bé tại trường mầm non TP.Mỹ Tho, Tiền Giang. Ảnh: CACC

Đối tượng B.Q. khai nhận, hiện tại đang chung sống với một phụ nữ tại TP.Mỹ Tho như vợ chồng, có một con chung còn nhỏ tuổi.

Khoảng 20 giờ ngày 29/2, đi làm về, đối tượng Q. gặp vợ con được một lúc thì xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến cự cãi lớn tiếng. Bực tức, đối tượng đưa con đi thuê phòng nghỉ khu phố 4, phường 5, TP.Mỹ Tho để ngủ qua đêm.

Công an phong tỏa toàn bộ hai đầu đường để truy bắt đối tượng. Ảnh: CACC

Gần 7 giờ ngày 1/3, ngủ dậy nhớ lại chuyện vợ lớn tiếng với mình, đối tượng Q. la lối trong phòng trọ rồi dắt con tới Trường Mầm non Tuổi Thần Tiên dù con không học trường này. Vào bên trong cổng trường, đối tượng cầm con dao nhọn khống chế hai bé trong trường rồi cố thủ đến khi bị bắt giữ.

Cháu bé bị khống chế được giao trả về với gia đình tại trường mầm non TP.Mỹ Tho, Tiền Giang. Ảnh: CACC

"Hiện công an tiến hành test nhanh kiểm tra xem đối tượng có dương tính với chất ma túy không, đồng thời làm rõ thêm động cơ thực hiện. Các cháu bé ở trường đều được đảm bảo an toàn", đại diện Công an cho biết.

Như Dân Việt đã đưa tin, gần 10 giờ ngày 1/3, hàng trăm người dân khu vực tuyến đường Đoàn Thị Nghiệp, phường 5, TP.Mỹ Tho (Tiền Giang) thở phào, vui mừng khi biết Cảnh sát hình sự tỉnh đã giải cứu thành công một bé trai đang ở Trường Mầm non Tuổi Thần Tiên thì bị đối tượng ôm vào người khống chế.

Khoảng 7 giờ cùng ngày, khi gia đình đưa con em vào Trường Mầm non Tuổi Thần Tiên xong thì ra về. Lúc này xuất hiện một thanh niên trung niên tay cầm vật giống con dao bất ngờ từ ngoài xông vào trường. Bên trong bỗng nhiên lặng im như tờ, có dấu hiệu đối tượng đe dọa an toàn của một số cháu bé.

Nhận tin báo, hơn 20 chiến sĩ công an, bảo vệ dân phố nhanh chóng xuất hiện, phong tỏa hai đầu đường Đoàn Thị Nghiệp, đồng thời tiếp cận tìm phương án đột nhập vào nơi đối tượng đang có hành vi uy hiếp tinh thần trẻ em và cô giáo. Rất đông phụ huynh đứng ngoài lo lắng cho con em, công an kêu gọi đối tượng bước ra ngoài.