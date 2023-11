Đối tượng cướp ngân hàng ở Cửa Lò vờ đổi giọng, cất xe Camry, đi xe máy qua nhiều huyện, thị

Tính toán kỹ lưỡng

Chiều 14/11, Công an nhận được tin báo về vụ cướp một ngân hàng chi nhánh Cửa Lò. Dữ liệu camera tại chi nhánh ngân hàng này ghi lại cùng lời thuật của nhân viên ngân hàng, một đối tượng mặc áo khoác đỏ, đeo khẩu trang che kín mặt, cầm dao xông vào uy hiếp nhân viên ngân hàng nhưng bị chống cự và vội vàng tháo chạy ra ngoài.

Từ khi nhận được tin báo, chỉ trong vòng 24 giờ, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Nghệ An) phối hợp với Công an thị xã Cửa Lò, Công an huyện Nghi Lộc, các đơn vị có liên quan nhanh chóng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, bắt giữ thành công đối tượng Nguyễn Tuấn Anh, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho nhân dân và cán bộ, chiến sĩ tham gia truy bắt.

Bước đầu, công an làm rõ động cơ, mục đích, thủ đoạn của đối tượng Nguyễn Tuấn Anh cũng như hành vi của đối tượng này.

Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An trao thưởng Phòng Cảnh sát Hình sự. Ảnh: CANA

Tuy là phó giám đốc một nhà máy gỗ nhưng do làm ăn thua lỗ, cần tiền trả nợ, Tuấn Anh chọn chi nhánh ngân hàng này để ra tay.

Để cướp, Tuấn Anh mặc áo khoác màu đỏ, đội mũ bảo hiểm, bịt kín bằng khẩu trang, cầm túi xách màu đen bước vào quầy giao dịch bằng lối nội bộ cho nhân viên. Lúc này, tại quầy giao dịch có 6-7 nhân viên đang làm việc. Ngoài sân có nhân viên bảo vệ ngân hàng.

Tuấn Anh nhanh chóng tiếp cận một giao dịch viên là chị Hằng, hắn dí dao kề vào cổ chị Hằng và ghé sát tai, đổi giọng, nói nhỏ đủ để chị Hằng nghe "Mở két ngay". Hắn tự mò tay vào trong két nhưng do vướng người chị Hằng nên hắn không lấy được tiền.

Lúc này, mọi người cũng đã phát hiện ra hành vi bất thường của hắn và hô hoán "Cướp". Tuấn Anh nhảy qua bàn giao dịch và bỏ chạy.

Video đối tượng cướp ngân hàng ở thị xã Cửa Lò (tỉnh Nghệ An)

Thủ đoạn tinh vi

Ban chuyên án với các điều tra viên giàu kinh nghiệm nhận định, đối tượng cướp ngân hàng không phải dân chuyên nghiệp nhưng lại có tính toán các thủ đoạn nhằm che giấu cũng như đánh lạc hướng điều tra. Cụ thể, Tuấn Anh đổi giọng, hóa trang thành người quê mùa.

Dù Tuấn Anh cố nói giọng phổ thông nhưng vẫn có một vài âm sắc đậm giọng địa phương. Tuấn Anh lấy băng dính dán biển số xe máy cho thấy nhiều khả năng đây không phải là xe máy "thửa" được mà là xe chính chủ của đối tượn hoặc ai đó quen biết.

Công an rà soát hàng trăm chiếc camera các tuyến đường với khoảng 20km và ghi nhận đối tượng tới huyện Nghi Lộc thì mất dấu.

Tiếp tục kiểm tra dữ liệu, cảnh sát lại thấy có người đàn ông mặc quần áo tối màu, đi xe máy có hình dáng tương tự, rõ biển số. Ban chuyên án nhận định, đây là chiêu "ve sầu thoát xác" của đối tượng.

Nguyễn Tuấn Anh tại cơ quan công an.

Tuấn Anh khai hắn lên kịch bản kỹ lưỡng trước khi cướp. Ngày thường, đối tượng đi xe Camry đi làm. Hắn chọn cách hóa trang sao cho thật "quê mùa", rồi mượn xe máy chính chủ của một người bạn từ tuần trước, quan sát nhiều ngân hàng trước khi chọn một ngân hàng chi nhánh Cửa Lò bởi nơi đây có nhiều đường thoát.

Chiều 14/11, đối tượng mua 1 con dao, gấp hai bộ quần áo một đỏ và một đen, che kín biển số xe. Khi đến ngân hàng, tiêu của Tuấn Anh là đe dọa giao dịch viên hòng cướp nhiều tiền nhất có thể.

Sau thực hiện hành vi cướp, đối tượng này đã chạy xe máy lòng vòng qua nhiều huyện, thị rồi tìm chỗ khuất tháo băng dính che biển số, thay quần áo màu đen, trả xe máy cho bạn và trở lại nhà máy làm việc.

Thậm chí, khi thông tin về vụ cướp đã lan truyền, biết công an vào cuộc điều tra, đối tượng còn rủ bạn bè đi uống cà phê, trò chuyện coi như không có chuyện gì xảy ra.

Tuấn Anh đang bị Công an tỉnh Nghệ An tạm giữ để điều tra về tội Cướp tài sản, theo điều 168 Bộ luật Hình sự.