Đối tượng giết người, phi tang xác ở Quảng Trị đối mặt với hình phạt nào?

Trước đó như Dân Việt đưa tin, khoảng 20h ngày 11/12, người dân phát hiện thi thể một người phụ nữ ở bờ sông Thạch Hãn, đoạn qua thôn Bích Khê, xã Triệu Long, huyện Triệu Phong (không như tin ban đầu là ở tiểu khu 4, thị trấn Ái Tử) nên trình báo công an.

Quá trình khám nghiệm tử thi, cơ quan công an xác định đây là vụ án mạng nên lập chuyên án 1112G để điều tra, truy xét.

Hiện tại, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị đang giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 2 nghi can của vụ án mạng gồm: Võ Viết Đạt (SN 1980, trú huyện Triệu Phong) và Đoàn Thanh Tuấn (SN 1971, trú thôn Đâu Kênh, xã Triệu Long, Triệu Phong); đồng thời củng cố hồ sơ để khởi tố bị can vụ án mạng vừa xảy ra.