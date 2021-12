Vụ thi thể phụ nữ ở sông Thạch Hãn: Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Trị lên tiếng về nghi phạm Võ Viết Đạt

Chiều 13/12, GHPGVN tỉnh Quảng Trị cho biết, đã gửi thông báo đến nhiều cơ quan, ban ngành, công an địa phương về việc huỷ tư cách tu sĩ Phật giáo đối với Đại đức Thích Trí Hộ - tức Võ Viết Đạt do phá giới và phạm pháp.

Đại đức Thích Trí Hộ, tức Võ Viết Đạt, là nghi phạm trong vụ giết người, phi tang thi thể người phụ nữ trên sông Thạch Hãn.

Niệm phật đường Dương Lệ Đông. Ảnh: Ngọc Vũ

Theo thông báo này, năm 2014, thể theo nguyện vọng của Ban hộ tự Niệm phật đường (NPĐ) Dương Lệ Đông, Giáo hội và lãnh đạo chính quyền các cấp đã đồng thuận cho Đại đức Thích Trí Hộ, tên thật Võ Viết Đạt, về hoạt động tôn giáo tại NPĐ Dương Lệ Đông, xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.

Trong thời gian trú xứ, Đại đức Thích Trí Hộ chưa làm tròn trách nhiệm và có những biểu hiện gây mất đoàn kết nội bộ. Ban Trị sự GHPGVN huyện Triệu Phong và Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị nhiều lần nhắc nhở, xử lý bằng nhiều biện pháp nhưng vẫn không có dấu hiệu cải thiện.

Năm 2019, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị nhận được công văn số 11/CV-UBND ngày 2/4/2019 của UBND xã Triệu Thuận về việc đề nghị giải quyết vấn đề Đại đức Thích Trí Hộ.

Vì vậy, Ban Trị sự đã buộc Đại Đức Thích Trí Hộ rời khởi trú xứ, về sám hối tại Tổ đình Sắc tứ Tịnh Quang dưới sự hướng dẫn của Hòa thượng Thích Trí Hải.

Tuy nhiên, khi Hoà thượng Thích Trí Hải đi chữa bệnh, Đại đức Thích Trí Hộ lại có những hành vi sai trái, không thực hiện nghiêm pháp sám hối, bị nhiều đơn vị phản ánh đề nghị phải xử lý.

Sáng 13/12, nhiều người dân tập trung trước cổng Niệm phật đường Dương Lệ Đông ở khu vực 3, xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong để theo dõi công an làm việc vụ thi thể phụ nữ ở sông Thạch Hãn. Ảnh: Ngọc Vũ

Ngày 27/10/2019, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị đã buộc Đại đức Thích Trí Hộ bàn giao việc quản lý NPĐ Dương Lệ Đông cho Ban hộ tự và rời khỏi trú xứ Dương Lệ Đông; đồng thời phải sám hối.

Sau đó, Đại đức Thích Trí Hộ đã có chút tiến bộ nhưng không đáng kể.

Ngày 5/9/2020, Ban hộ tự NPĐ Dương Lệ Đông đã có đơn trình Ban Trị sự GHPGVN huyện Triệu Phong và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị xin thỉnh cầu Đại đức Thích Trí Hộ tạm thời về lại NPĐ Dương Lệ Đông để chăm lo Phật sự.

Xét nhu cầu của Ban hộ tự cùng sự đồng thuận của Ban Trị sự GHPGVN huyện Triệu Phong, Ban Trị sự tỉnh đã cho Đại đức Thích Trí Hộ được tạm thời về NPĐ Dương Lệ Đông khi có Phật sự cần thiết.

Trong thời gian này, Đại đức Thích Trí Hộ vẫn có những hành vi sai trái, dẫn đến phạm pháp.

Xét các dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng của Đại đức Thích Trí Hộ do Công an huyện Triệu Phong cung cấp, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị thông báo Đại đức Thích Trí Hộ, tức Võ Viết Đạt, đã không còn có tư cách là vị Tỳ Kheo, không được phép sống chung trong Tăng đoàn Phật giáo, nên hiện nay ông Võ Viết Đạt không phải là người xuất gia tu sĩ Phật giáo.

Kể từ ngày 13/12, ông Võ Viết Đạt không thuộc quyền quản lý của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị. Đề nghị các cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo luật pháp về hành vi phạm pháp của ông Võ Viết Đạt.

Như Dân Việt đã đưa tin, khoảng 20h ngày 11/12, người dân phát hiện thi thể một người phụ nữ ở bờ sông Thạch Hãn, đoạn qua thôn Bích Khê, xã Triệu Long, huyện Triệu Phong (không như tin ban đầu là ở tiểu khu 4, thị trấn Ái Tử) nên trình báo công an.

Nạn nhân được xác định là Lê Thị H (SN 1972, trú thị trấn Ái Tử).

Quá trình khám nghiệm tử thi, cơ quan công an xác định đây là vụ án mạng nên lập chuyên án 1112G để điều tra, truy xét.

Đến chiều 12/12, sau chưa đầy 24 giờ đồng hồ, bằng sự mưu trí, nghiệp vụ giỏi, cơ quan công an đã xác định được nghi phạm nên mời làm việc, khai thác thông tin.

Chiếc xe máy của nạn nhân H được phát hiện, trục vớt ở sông Thạch Hãn, khu vực cầu Đại Lộc. Ảnh: Ngọc Vũ

Khoảng 19h cùng ngày, chiếc xe máy của nạn nhân H đã được tìm thấy dưới chân cầu Đại Lộc, trên sông Thạch Hãn.

Hiện nay, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị đang giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 2 nghi can của vụ án mạng gồm: Võ Viết Đạt (SN 1980, trú huyện Triệu Phong) và Đoàn Thanh Tuấn (SN 1971, trú thôn Đâu Kênh, xã Triệu Long, Triệu Phong); đồng thời củng cố hồ sơ để khởi tố bị can vụ án mạng vừa xảy ra.

Nguyên nhân vụ án ban đầu xác định do mâu thuẫn trong cuộc sống. Nạn nhân và nghi phạm có quen biết từ trước. Địa điểm gây án tại khu vực 3, xã Triệu Thuận.

Bước đầu xác định, nghi phạm đã dùng hùng khí đánh nạn nhân tử vong, sau đó phi tang bằng cách ném thi thể và xe máy của nạn nhân xuống sông Thạch Hãn.