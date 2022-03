Đối tượng mở phòng "bay", "lắc" trong Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 đã "mua" Trưởng khoa bao nhiêu tiền?

Bệnh nhân điều trị tâm thần mở phòng "bay", "lắc", mua bán ma túy trong bệnh viện tâm thần

Cụ thể, Công an TP.Hà Nội vừa đề nghị truy tố 10 bị can trong vụ bệnh nhân điều trị tâm thần mở phòng "bay", "lắc" ngay tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 (TP.Hà Nội).



Các bị can gồm: Nguyễn Xuân Quý (SN 1983, thị trấn Văn Điển, Thanh Trì, TP.Hà Nội), Nguyễn Văn Ngọc (SN 1974, Tân Triều, Thanh Trì), Nguyễn Công Thường (SN 1986, Tam Hiệp, huyện Thanh Trì), Nguyễn Trung Nguyên (SN 1983, Văn Phú, Thường Tín), Lê Hoàng Hải (SN 1995, Liễu Giai, Ba Đình, TP.Hà Nội), Bùi Chí Hải (SN 1998), Nguyễn Anh Vũ (SN 1986, Kỹ thuật viên Khoa phục hồi chức năng và y học cổ truyền, Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1), Nguyễn Thị Minh Huệ (SN 1980, điều dưỡng viên Khoa Phục hồi chức năng và y học cổ truyền, Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1), Bùi Thị Hạt (SN 1984, Khoa Tâm căn, Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1), Đỗ Thị Lưu (SN 1969, Trưởng khoa Phục hồi chức năng và y học cổ truyển, Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1).

Đối tượng Nguyễn Xuân Quý. Ảnh: CACC

Trong đó, các bị can Quý, Ngọc, Thường, Nguyên bị đề nghị truy tố về tội "Mua bán trái phép chất ma túy"; Lê Hoàng Hải, Bùi Chí Hải, Huệ, Hạt bị đề nghị truy tố về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy"; Nguyễn Anh Vũ bị đề nghị truy tố về tội "Chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy"; Đỗ Thị Lưu bị đề nghị truy tố tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Cơ quan điều tra cho biết, Quý là đối tượng đang bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy". Quý sau đó điều trị tại phòng điều trị tầng 2, Khoa phục hồi chức năng và Y học cổ truyền, Bênh viện Tâm thần Trung ương 1. Bị can Quý còn lôi kéo, dụ dỗ một số y, bác sĩ tại bệnh viện nhằm thực hiện hành vi phạm tội.

Theo đó, khoảng cuối năm 2020, Quý đã tự cải tạo buồng bệnh thêm 1 phòng riêng đặc biệt trong phòng điều trị, có hệ thống loa, âm ly, đèn nháy phục vụ việc "bay", "lắc", sử dụng ma túy ngay trong phòng điều trị. Thậm chí đối tượng còn tổ chức hệ thống nhiều người tham gia mua bán trái phép chất ma túy trong khuôn viên bệnh viện.

Bác sĩ Lưu lý giải việc không nắm bắt được các đối tượng cải tạo phòng điều trị thành phòng "bay", "lắc" rồi hát hò là do tại bệnh viện cũng sử dung âm nhạc để điều trị nên không phát hiện ra. Tuy nhiên Cơ quan điều tra cáo buộc bà ta biết việc này. (Ảnh chụp màn hình)

Từ đầu tháng 3/2021, Quý chỉ đạo Nguyễn Văn Ngọc, Nguyễn Công Thường và Nguyễn Trung Nguyên đi giao nhận, bán lẻ ma túy cho Quý, mỗi lần được trả công 1 triệu đồng và được Quý cho sử dụng ma túy miễn phí trong phòng điều trị ở Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1.

Qua nắm bắt thông tin, Công an TP.Hà Nội phát hiện đường dây buôn bán tinh vi này và đã lên phương án triệt phá.

Trưởng khoa đã tiếp tay cho đối tượng mở phòng "bay", "lắc"

Khoảng 8 giờ ngày 20/3/2021, tại địa phận xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an TP.Hà Nội kiểm tra xe ô tô màu đen, mang biển kiểm soát 30E - 80139 của một hãng taxi 25 do Nguyễn Trung Nguyên lái, chở Nguyễn Văn Ngọc và Nguyễn Công Thường có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Lực lượng chức năng thu giữ tang vật là 208,343 gam MDMA; 91,108gam Methampphetamine; 352,440 gam Ketamine. Từ lời khai của Ngọc, cơ quan Công an sau đó đã khám xét khẩn cấp chỗ ở của Quý tại phòng điều trị trong Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1.

Bác sĩ Đỗ Thị Lưu trước khi bị khởi tố đã từng chia sẻ với Dân Việt, rằng Nguyễn Xuân Quý rất đáng yêu. Ảnh cắt từ clip

Tại đây, lực lượng thu giữ 3.295,426 gam MDMA; 1.659,279 gam Ketamine; 581,453 gam Methamphetamine tang vật.

Mở rộng vụ án, hồi 11 giờ ngày 20/3/2021, tại 1 khách sạn ở phường Bạch Đằng (Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội), lực lượng tiếp tục kiểm tra, phát hiện có 6 đối tượng đang sử dụng ma túy.

Công an TP.Hà Nội sau đó đã khởi tố 9 bị can, trong đó có 3 cán bộ, nhân viên y tế của Khoa Phục hồi chức năng và Y học cổ truyền, Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1. Tiếp tục điều tra, Cơ quan Công an đã khởi tố bác sĩ Đỗ Thị Lưu về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Với trưởng khoa Lưu, kẻ cầm đầu đường dây buôn bán ma túy, mở phòng "bay", "lắc" trong Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 đã dùng tiền mua chuộc người này. Cơ quan điều tra xác định, Quý mỗi tháng "nộp" cho bác sĩ Lưu 10 triệu đồng tiền phòng.

Quý khai nếu không nộp tiền, bác sĩ Lưu dọa sẽ không cho hắn ra ngoài, không cho thăm gặp, đuổi không cho điều trị tại khoa. Quý sau đó cũng dụ dỗ, lôi kéo được 3 nhân viên y tế tại bệnh viện rồi ngang nhiên "tung hoành" ở Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1.

Cơ quan Công an cũng xác định, Nguyễn Thị Minh Huệ, Nguyễn Anh Vũ, Bùi Thị Hạt nhiều lần cùng sử dụng ma túy ngay tại buồng tự cải tạo của Quý.