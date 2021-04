Đối tượng nghi tạt axit người phụ nữ ở Vinh tìm mọi cách níu kéo tình cảm chồng của nạn nhân

Ngày 14/4, Công an TP.Vinh cho biết, đơn vị vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Đặng Thanh Tùng (50 tuổi, trú xóm 12, xã Nghi Kim, TP.Vinh, Nghệ An) để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích".



Đối tượng Đặng Thanh Tùng cùng chai axit tạt vào bà V -vợ người tình.

Được biết, Tùng là đối tượng gây ra vụ tạt chất nghi là axit vào người phụ nữ tên Nguyễn Thị H.V. (48 tuổi, trú tại phường Lê Lợi, TP.Vinh).

Sau 2 ngày lẩn trốn tìm cách ra các tỉnh phía Bắc, Đặng Thanh Tùng bị bắt giữ vào lúc 17h ngày 11/4 tại thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) khi đang trên xe khách chạy tuyến ra Hà Nội.

Qua điều tra ban đầu, vào cuối năm 2018, Đặng Thanh Tùng có quan hệ tình cảm với ông H. (chồng của nạn nhân Nguyễn Thị H. V.). Đến đầu năm 2021, nhận thấy ông H. không còn dành nhiều tình cảm cho mình nên Tùng tức giận và nghĩ cách níu kéo.

Thời điểm năm 2020, đối tượng Tùng từng có ý định sử dụng axit để tạt vào bà V. nhằm huỷ hoại nhan sắc của vợ người tình nhưng chưa có cơ hội ra tay.

Mãi tới ngày 9/4, Đặng Thanh Tùng dùng một chiếc ca nhựa màu vàng đựng hóa chất nghi axit, đậy nắp lại và cho vào một túi ni lông. Đối tượng điều khiển xe máy mang theo chiếc ca nhựa đi đến khu vực phường Quán Bàu (TP.Vinh).

Ngôi nhà của chị Nguyễn Thị H. V. nơi xảy ra vụ đánh ghen kinh hoàng.

Tại đây, Tùng gửi xe máy của mình ở chợ Ga rồi thuê người chạy xe ôm chở đến cổng nhà người tình rồi chờ chị V. xuất hiện để hành động.



Nghe tiếng gọi cổng, bà V. chạy ra liền bị Tùng cầm chiếc ca đang đựng hóa chất tạt vào người. Sau khi gây án, Tùng lên xe ôm bỏ chạy.

Chị V. sau đó được đưa vào nhập viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An cấp cứu trong tình trạng bỏng hóa chất nhiều nơi trên cơ thể, nặng nhất là vùng mặt, cổ, ngực, bụng, chân, tay với diện tích khoảng 20% cơ thể. Đặc biệt, mắt phải của chị V. có nguy cơ hỏng hoàn toàn.

Sau khi thu thập chứng cứ, lực lượng chức năng phát hiện đây là vụ việc do mâu thuẫn tình cảm nên đã lấy lời khai các bên liên quan.

Đặc biệt, qua lời khai của ông H. (chồng nạn nhân Nguyễn Thị H.V.), đối tượng Đặng Thanh Tùng được đưa vào tầm ngắm. Các điều tra viên đã đến nhà của đối tượng nhưng Tùng không có mặt tại địa phương. Tùng bắt xe khách ra các tỉnh phía Bắc bỏ trốn. Tuy nhiên, đối tượng đã bị bắt ngay sau đó.

Tại cơ quan điều tra, Tùng cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Tùng khai nhận, do ghen tuông mù quáng, nên đối tượng đi xin khoảng 500ml axit tại một quán rửa xe ô tô trên địa bàn TP.Vinh, sau đó mang đến nhà người tình để đánh ghen ngược.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.