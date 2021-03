Những màn đánh ghen gây ồn ào trên phim Việt

Linh đánh ghen thay bạn trong "Về nhà đi con"

Đề tài "con giáp thứ 13" luôn được các nhà làm phim và khán giả yêu thích. Chính vì vậy, đánh ghen là một trong những cảnh được các biên kịch đầu tư khá nhiều chất xám. Trong phim "Về nhà đi con" từng gây sốt bởi màn đánh ghen "mặn chát" được dàn diễn viên đình đám thể hiện.

Đề tài "con giáp thứ 13" luôn được các nhà làm phim quan tâm khai thác.

Bắt quả tang Vũ (Quốc Trường) đi ăn trưa mờ ám với Nhã (Quỳnh Nga). Linh (Khánh Linh) – bạn thân của Anh Thư (Bảo Thanh) lao vào chửi luôn cho cặp đôi "cứng họng". Màn đánh ghen như "lên đồng" của Linh cực kỳ bài bản khiến Nhã không thể bật lại nổi một câu.



Cụ thể, Linh với 6 câu thoại đã "hạ gục" Nhã hoàn toàn: "Đóng giả nạn nhân cứ như thật ý! Tại sao trên đời, có loại độc ác mà cứ giả vờ ngây thơ nhỉ?. Đúng là cuộc đời... Tao chỉ đàng hoàng với người xứng đáng được tao đàng hoàng thôi. Tao nói luôn cho mày biết nhé, bản chất cáo già thì đừng có láo, nếu không thì tao chặt cụt đuôi luôn đấy!".

Màn đánh ghen như "lên đồng" của Linh trong "Về nhà đi con" gây ấn tượng với khán giả.

Tiếp lời, Linh nhắn nhủ Nhã: "Cái Thư có thể không chấp mày nhưng còn tao, một khi mà tao đã ngứa mắt, tao sẵn sàng cào vào mặt mày mấy phát, chà đạp vào mặt mày thậm chí "khô máu" cùng mày luôn! Để xem lúc đấy mày còn giả bộ ngây thơ nữa không.

Mày nghĩ mày xứng đáng là đối thủ của Thư? Thư nó đàng hoàng chứ không như mày chuyên đi đâm sau lưng, mà đâm sau lưng được gì? Được một kẻ không ra gì như này á? Kẻ đâm sau lưng thì mãi mãi chỉ ở sau lưng người khác thôi nghe chưa con".

Linh còn vạch trần bộ mặt "cáo già đội lốt thỏ non" của Nhã trước mặt Vũ. (Nguồn clip: VTV)

Diễn viên Khánh Linh đóng vai Linh trong "Về nhà đi con" cho biết, cô phải quay bốn lần cho màn đánh ghen thay bạn thân này. Ngoài các câu thoại trong kịch bản, cô đã sáng tạo thêm hành động Linh giật tóc Nhã. Cô không có chủ đích trước nhưng khi đứng trước máy quay, vì quá nhập tâm, Khánh Linh đã hành động một cách tự nhiên. Quỳnh Nga rất bất ngờ nên phản ứng lại khá chân thật. Khi cắt cảnh, Khánh Linh rất thương Quỳnh Nga vì vừa phải nghe mắng mỏ trong bốn phút, lại vừa chịu đau.



My sói đánh ghen trong phim "Quỳnh búp bê".

Khi Thiên Thai sụp đổ, mỗi cô gái bán hoa có một ngã rẽ số phận riêng. Trong khi Lan "cave" về quê làm thợ may sống cùng bố mẹ, Quỳnh đi bán quần áo thì My sói vẫn sống sang chảnh bởi sự khôn ngoan.

My sói có người yêu trẻ tên Kiên (Mạnh Quân đóng) nên cô hết lòng cưng chiều, kiếm tiền nuôi cả bồ. Người yêu của My sói lại thay lòng đổi dạ, gặp gỡ và yêu Đào (Quỳnh Kool) - em gái của Lan "cave".

My sói "dằn mặt" cô sinh viên non nớt tên Đào.

Kết quả là cô đã gặp và nhanh chóng "dằn mặt" Đào vì "dám cướp người yêu của bà". Khi Đào hỏi tại sao My lại đánh mình, cô liền bị My sói túm tóc. "Mày thích cướp bồ của tao à? Mày nghĩ là mày đủ trình để chơi với tao à?", My sói bức xúc nói với Đào.

"Gái già lắm chiêu V" với màn đánh ghen văn minh của giới thượng lưu

Là người phụ nữ mạnh mẽ, nổi tiếng trong giới sưu tầm cổ vật, Lý Lệ Hà với cuộc sống xa hoa mà bao người ước ao. Tuy nhiên, việc có cuộc sống vương giả không đồng nghĩa với chuyện người đó có đời sống hôn nhân cũng như chuyện tình cảm êm ả.

Trích đoạn màn đánh ghen đỉnh cao trong giới thượng lưu phim ""Gái già lắm chiêu V".

Vì quá yêu Vĩnh Nghị (NSND Hoàng Dũng), Lý Lệ Hà đã bất chấp mang tiếng "tiểu tam", lén lút qua lại với vị doanh nhân ấy mỗi đêm tại biệt phủ Bạch Trà Viên suốt 25 năm dài.

Thời điểm Lý Lệ Hà chạm mặt vợ của người tình, chính thất phu nhân Thục Lan liền buông lời mỉa mai: "Hương bạch trà quả thiệt dễ khiến người ta bị mê hoặc. Nhưng tiếc quá chị nhỉ, hắn là loại hoa chỉ lặng lẽ tỏa hương ban đêm". Một câu nói dẫu nhẹ nhàng nhưng không khác gì nhát dao lạnh lùng hướng về phía Lý Lệ Hà.

Thục Lan cũng chọn cách xử lý khéo léo trong cảnh đánh ghen, "dằn mặt" tình địch. Bà nói: "Anh Nghị trở về với em rồi!" tách biệt khỏi chuỗi tình tiết gay cấn trải dài xuyên suốt trong phim "Gái già lắm chiêu V".

Phía Lý Lệ Hà cũng không quên đáp trả khiến quý bà Thục Lan bật khóc trước lời "chúc phúc" của tình địch: "Chúc mừng cô. Cầu mong cô giữ được anh ấy để anh ấy khỏi phải đêm đêm lại đạp xe băng rừng đi tìm một khu vườn khác".



Màn đánh ghen gay cấn, văn minh trong phim "Gái già lắm chiêu V" gây chú ý.