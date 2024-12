Đối tượng trộm ô tô ở Hậu Giang, sa lưới tại Long An

Trưa 19/12, Cảnh sát hình sự tỉnh Long An cho biết, vừa phối hợp bắt giữ nghi phạm Phan Minh Hiếu (48 tuổi, ngụ ấp 1, xã Tân HoàThành, huyện Tân Phước, Tiền Giang) để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp ô tô ở miền tây trên đường tiêu thụ.

Cảnh sát hình sự, CSGT Long An đón chặn bắt đối tượng trộm ô tô trên đường trốn thoát. Clip: T.L

Khoảng 5 giờ cùng ngày, anh Trương Bình Trọng - chủ cơ sở sửa chữa xe ô tô tại khu vực 4, phường Thuận An, thị xã Long Mỹ (Hậu Giang) phát hiện chiếc xe ô tô 7 chỗ, nhãn hiệu CHEVROLET, biển số: 64A – 063.91 bị kẻ gian lấy cắp. Trên phương tiện có nhiều dụng cụ, phụ tùng sửa xe và laptop.

Kiểm tra hệ thống camera gia đình, anh Trọng nhận dạng kẻ gian đột nhập hồi 1 giờ 50 ngày 19/12, đối tượng cao khoảng 1m70, mang ba lô sau lưng,

Phan Minh Hiếu (48 tuổi, ngụ ấp 1, xã Tân HoàThành, huyện Tân Phước, Tiền Giang) trộm ô tô bị bắt. Ảnh: Thiên Long

Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hậu Giang thông tin Công an tỉnh Long An hỗ trợ vây bắt.

Khoảng 9 giờ sáng nay, Phòng Cảnh sát sự Công an Long An phối hợp với Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động chốt chặn quốc lộ 1 đoạn qua phường 5, TP. Tân An phát hiện phương tiện nghi vấn liền đón lại.

Nghi phạm tăng ga bỏ chạy nhưng bị lực lượng chức năng dùng chặn, khống chế bắt giữ.

Đối tượng khai tên Phan Minh Hiếu (48 tuổi, ngụ ấp 1, xã Tân Hoà Thành, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang).

Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đang lấy lời khai, đồng thời bàn giao cho Công an tỉnh Hậu Giang điều tra, xử lý theo thẩm quyền.