Thêm một người tử vong trong vụ va chạm ô tô tải ở quốc lộ N2 Long An

Người đi cùng tài xế H.V.T, người điều khiển ô tô 7 chỗ tử vong ở quốc lộ N2 Long An, đoạn đi qua huyện Tân Thạnh, Long An do va chạm với ô tô tải hôm qua (17/12), hiện cũng đã tử vong.