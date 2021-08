Đối tượng trốn khỏi trại giam Bộ Công an "sa lưới" sau hơn 4 tháng lẩn trốn

Chiều 11/8, trao đổi với Dân Việt, đại tá Lương Minh Nguyện, Giám thị Trại giam Hồng Ca ( đóng tại Yên Bái), cho biết các lực lượng chức năng đã bắt giữ Triệu Văn Tài (43 tuổi, quê Lào Cai) sau hơn 4 tháng truy bắt.

Triệu Văn Tài được đưa về trụ sở Công an H.Văn Bàn lấy lời khai. Ảnh: Q.N

Trước đó, năm 2019, Triệu Văn Tài bị tuyên án 12 năm 3 tháng tù giam về tội "trộm cắp tài sản" và thi hành án tại Trại giam Hồng Ca.

Ngày 3/4, Tài bỏ trốn khỏi nơi giam giữ. Ngay sau đó, Công an các tỉnh Yên Bái và Lào Cai huy động 200 cán bộ, chiến sĩ thuộc nhiều lực lượng tổ chức truy bắt.

Đến giữa tháng 5/2021, Tài di chuyển đến địa bàn tỉnh Lào Cai lẩn trốn ở nhiều địa phương như huyện Bảo Thắng, Bát Xát, Sa Pa, Si Ma Cai và thành phố Lào Cai. Trong thời gian này, Tài đã thực hiện một số vụ trộm cắp tài sản như xe mô tô, gia súc, gia cầm của người dân tại các địa bàn nơi y lẩn trốn.

Trong khoảng thời gian từ ngày 10/6 đến nay, Triệu Văn Tài đã 4 lần xuất hiện tại địa bàn huyện Văn Bàn. Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an huyện Văn Bàn và các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh tăng cường phối hợp chốt chặn các tuyến đường ra vào địa bàn để sớm bắt đối tượng. Cùng với đó, phát động nhân dân tích cực tham gia tố giác tội phạm.

Cán bộ điều tra Công an huyện Văn Bàn lấy lời khai của đối tượng Triệu Văn Tài. Ảnh: CACC

Ngày 10/8, nhận được thông tin từ người dân, Công an huyện Văn Bàn phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai, lực lượng truy bắt của Trại giam Hông Ca tổ chức mật phục, theo dõi đối tượng. Đến 1 giờ sáng ngày 11/8, lực lượng truy bắt đã ập vào lán bắt giữ thành công đối tượng Triệu Văn Tài. Lúc này, Tài đang ẩn náu tại một lán trại nằm sâu trong khu vực rừng núi thuộc H.Văn Bàn (Lào Cai), cách nơi bỏ trốn khoảng 200 km.



Ngay sau khi nhận được báo cáo của lực lượng công an truy bắt đối tượng Triệu Văn Tài, Ban Giám đốc Công an tỉnh và Thường trực Huyện ủy, UBND huyện Văn Bàn đã đến chúc mừng và khen thưởng các cán bộ, chiến sỹ tham gia vây bắt đối tượng.

Công an huyện Văn Bàn đang hoàn tất hồ sơ, bàn giao đối tượng truy nã cho Trại giam Hồng Ca và Công an tỉnh Yên Bái để xử lý theo quy định của pháp luật.