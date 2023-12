Tóm gọn đối tượng bị truy nã lúc nửa đêm

Theo đó, hồi 00 giờ 30 phút ngày 6/12/2023, Công an huyện Tân Uyên phối hợp Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã bắt giữ thành công đối tượng truy nã, tên là Hoàng Văn Yên, sinh năm 2005, HKTT bản Hào Nghè, xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên sau hơn 1 năm lẩn trốn sang Myanmar.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 2/11/2022, Hoàng Văn Yên cùng Lò Văn Sỹ, sinh năm 2003, HKTT bản Phiêng Tâm, xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên đã cướp giật của cháu L.A.L, sinh năm 2010, trú tại bản Nà Nọi, thị trấn Tân Uyên một chiếc điện thoại di động, nhãn hiệu Vivo Y3 trị giá 2,7 triệu đồng.

Công an Tân Uyên đã nhanh chóng điều tra, truy xét làm rõ các đối tượng gây án đồng thời tiến hành khởi tố vụ án cướp giật tài sản, khởi tố bị can và ra Lệnh tạm giam đối với Lò Văn Sỹ, do thời điểm đó Hoàng Văn Yên chưa đủ 18 tuổi nên Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can, ra Quyết định giao cho người đại diện giám sát để đảm bảo Yên có mặt và làm việc với cơ quan điều tra theo quy định.

Sau khi kết thúc giai đoạn điều tra, truy tố, Yên bị Tòa án nhân dân huyện chuyển áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Tuy nhiên Yên không chấp hành rồi bỏ trốn, Tòa án nhân dân huyện đã đề nghị Cơ quan CSĐT ra Quyết định truy nã đối với Hoàng Văn Yên.

Quá trình xác minh, cũng như gửi Thư kêu gọi đầu thú của Lãnh đạo Liên ngành tố tụng huyện Tân Uyên đến đối tượng, Lực lượng Công an nhận định khả năng đối tượng đã bỏ trốn ra nước ngoài theo diện lao động bất hợp pháp.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh với tinh thần kiên quyết không để đối tượng truy nã ở ngoài vòng pháp luật, Lực lượng Công an đã đẩy mạnh hợp tác Quốc tế phối hợp xác minh, truy bắt các đối tượng truy nã có dấu hiệu lẩn trốn ra nước ngoài.

Di lý an toàn đối tượng về Công an huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu. Ảnh: Công an Lai Châu.

Đối tượng truy nã từng trốn sang nước ngoài tránh tội

Qua nắm thông tin đối tượng Yên đã trốn đến làm thuê tại khu vực thị trấn Laukkaing và khu cửa khẩu của Myanmar giáp Trung Quốc, phía bắc bang Shan, Công an huyện Tân Uyên đã báo cáo Ban giám đốc Công an tỉnh để báo cáo Bộ Công an trao đổi thông tin với Bộ ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar và Thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc làm việc với cơ quan chức năng Myanmar, Trung Quốc truy xét, trao trả công dân lao động bất hợp pháp, trong đó có Hoàng Văn Yên.

Trong quá trình xác minh truy tìm Hoàng Văn Yên, tại Myanmar xảy ra bất ổn chính trị (nơi đối tượng lẩn trốn là khu vực đang căng thẳng, xung đột về chính trị, vũ trang),các quy trình bắt giữ đối tượng theo quy định về hợp tác quốc tế khó thực hiện, vì vậy đối tượng Yên được các cơ quan chức năng của Việt Nam và nước sở tại cho vào danh sách “ưu tiên” sơ tán hồi hương đợt đầu về nước với sự giám sát bí mật nghiêm ngặt.

Hồi 0 giờ 20 phút ngày 6/12, khi chuyến máy bay Nhân đạo của Nhà nước Việt Nam nhằm bảo đảm an toàn tối đa tính mạng của các công dân đang mắc kẹt tại vùng giao tranh Myanmar đáp xuống sân bay quốc tế Nội Bài, lợi dụng chuyến bay có đông công dân là người Việt Nam (338 người) đều được mặc áo khoác màu đỏ, đeo khẩu trang, đối tượng Yên đã nhanh chóng trốn vào khu vực nhà vệ sinh nam tại sân bay.

Tuy nhiên, với sự phối hợp trách nhiệm, hiệu quả của Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an và Công an cửa khẩu Nội Bài, Tổ công tác Công an huyện Tân Uyên đã tiếp cận khống chế bắt giữ thành công đối tượng tại khu vực vệ sinh sân bay thuộc sảnh đến Quốc tế.

Chân dung đối tượng Yên vừa bị Công an huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu bắt giữ. Ảnh: Công an Lai Châu.

Qua đấu tranh khai thác, đối tượng khai nhận mặc dù biết bản thân đang bị Công an huyện Tân Uyên truy nã và đã biết được thư kêu gọi đầu thú của cơ quan chức năng thông qua mạng xã hội tuy nhiên do sợ bị đi tù nên Yên đã lên mạng xã hội tìm, liên hệ với đối tượng tuyển dụng lao động rồi bỏ trốn ra nước ngoài làm thuê bất hợp pháp.

Tại Myanmar đối tượng đã “thay hình đổi dạng” bằng cách cắt ngắn tóc, cạo lông mày, và liên tục thay đổi chỗ. Khi về đến sân bay, đối tượng đã trốn vào nhà vệ sinh để nghe ngóng tình hình rồi sẽ tiếp tục bỏ trốn, không trở về địa phương.

Hiện đối tượng Yên đã được Công an huyện Tân Uyên áp giải an toàn đến nhà tạm giữ Công an huyện để hoàn thiện các thủ tục hồ sơ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.