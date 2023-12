Buôn bán, vận chuyển hàng cấm, 3 đối tượng bị bắt giữ

Vào hồi 18h ngày 4/12, tại bản Hợp 2 (Dào San, Phong Thổ, Lai Châu), Công an huyện Phong Thổ, Công an xã Dào San phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Lai Châu) triển khai nhiều tổ công tác phối hợp với lực lượng trinh sát Đồn Biên phòng Dào San tiến hành bắt giữ thành công đối tượng Lùng A Dào (SN 1996), Lùng A Sang (SN 2000), Lùng A Hai (SN 2004), cùng trú tại xã Tung Qua Lìn (Phong Thổ, Lai Châu) về hành vi "buôn bán vận chuyển hàng cấm". Tang vật thu giữ là 112kg pháo hoa, pháo nổ. Tiến hành khám xét nơi ở của Dào, Ban chuyên án thu 40kg củ sâm.

Đối tượng Lùng A Dào bị bắt giữ cùng tang vật. (Ảnh: Công an Lai Châu)

Theo đó, từ tháng 11/2023, Công an huyện Phong Thổ phát hiện một đường dây nghi vấn buôn lậu sâm Trung Quốc về Việt Nam và có liên quan đến hành vi buôn bán pháo nổ trái phép với số lượng lớn. Đường dây do đối tượng Lùng A Dào (sinh năm 1996) thường trú ở bản Cò Ký (Tung Qua Lìn, Phong Thổ) cầm đầu.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ đặc biệt, Công an huyện nắm được Dào thường câu kết với một số đối tượng người địa phương đang làm ăn ở Trung Quốc, rồi liên lạc qua mạng xã hội để đặt mua sâm mang về bán lại cho những người bán online. Đầu tháng 12/2023, Dào có biểu hiện liên hệ gom mua pháo nổ, pháo hoa số lượng lớn, tìm hiểu quy luật tuần tra của lực lượng biên phòng, sau đó sẽ lén vận chuyển bằng đường mòn vượt biên về Việt Nam, tìm mối tiêu thụ.

Buôn bán, vận chuyển hàng cấm, 3 đối tượng bị bắt giữ. (Ảnh: Công an Lai Châu)

Trước những thông tin thu thập được, Công an huyện Phong Thổ đã báo cáo Ban giám đốc Công an tỉnh Lai Châu cho xác lập chuyên án mang bí số 1223D. Sau đó, Công an huyện Phong Thổ phối hợp Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh tập trung lực lượng, phương tiện và các biện pháp nghiệp vụ nhanh chóng bóc gỡ, ngăn chặn hành vi phạm tội của nhóm đối tượng.

Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận: Ngày 4/12, Lùng A Dào vượt biên sang Kim Bình (Vân Nam, Trung Quốc) gom mua được số pháo nói trên. Sau đó, Dào thuê người lén gùi vượt biên về nước qua lối mòn đường rừng rậm, tại xã Mồ Sì San (Phong Thổ) mang về Việt Nam. Tại đường biên, Sang và Hai chờ sẵn rồi cả ba vận chuyển số hàng cấm nói trên đi về xã Dào San, tìm nơi tiêu thụ thì bị lực lượng công an và biên phòng bắt giữ. Số sâm bị thu giữ do Dào đã gom mua tại Trung Quốc từ trước chờ bán cho các đối tượng trà trộn quảng cáo là sâm Lai Châu.

Hiện, Công an huyện Phong Thổ đang tiếp tục chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan đấu tranh mở rộng chuyên án.