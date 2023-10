Xuất hiện "vàng tặc" đào vài chục mét hầm ở Lai Châu

Clip: Phát hiện và xử lý nạn "vàng tặc" ở Lai Châu.

Lén lút đào hầm để khai thác kiểu "vàng tặc"

Theo thông tin từ Công an tỉnh Lai Châu, sau khi nhận được nguồn tin tố giác của quần chúng nhân dân về việc có một nhóm đối tượng lạ mặt có hoạt động đào hang đất tại khu vực lán nương của hộ gia đình ông Tống Văn Phương tại bản Bó, xã Mường Tè, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu; lực lượng Công an tỉnh Lai Châu đã phối hợp với chính quyền địa phương xác minh ban đầu được biết nội dung tin báo là có căn cứ, lán nương nghi vấn ở nơi hẻo lánh cách xa khu dân cư, đường đi vào khu vực nghi vấn rất khó khăn.



Thọ trình bày bản thân tự ý, lén lút thăm dò đãi vàng vì nghĩ nơi đào đãi ở khu vực xa nhà dân, trên nương cây hoa màu có địa thế hẻo lánh, đường đi khó khăn để tránh không bị lực lượng chức năng phát hiện. Ảnh: Công an Lai Châu

Ngày 26/10, Tổ công tác Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh phối hợp Công an huyện Mường Tè, UBND xã Mường Tè và lực lượng Công an xã đã đến hiện trường lán nương nghi có hoạt động khai thác. Tại hiện trường vụ việc, lực lượng công an phát hiện 1 lán tôn cao 2m rộng khoảng 13m2; 1 máy khoan điện (loại khoan bê tông), một máy đục, 6 chiếc xẻng cuốc, 1 chiếc máng đãi vàng tự tạo, 1 thảm đãi vàng, một máy thổi hơi gắn mô tơ, 2 xe rùa chở đất cùng một số vật dụng liên quan và một đường hầm cao khoảng 2m sâu trong lòng đất rẽ 2 nhánh khoảng 20m. Thời điểm kiểm tra không phát hiện có đối tượng đào đãi vàng tại hiện trường, Tổ công tác đã lập biên bản sự việc và tạm giữ các đồ vật liên quan để phục vụ công tác điều tra, xác minh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an Lai Châu đã nhanh chóng xác định đối tượng Đặng Hữu Thọ (sinh năm 1986, có hộ khẩu thường trú ở xóm Mỏ Sắt, xã Hợp Tiến, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) là người chủ mưu, thuê 3 nhân công là người địa phương tiến hành hoạt động thăm dò, khai thác trái phép khoáng sản. Lực lượng chức năng đã truy tìm, triệu tập đối tượng Thọ về Công an huyện Mường Tè để làm việc.

Đặng Hữu Thọ (ở xóm Mỏ Sắt, xã Hợp Tiến, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) là người chủ mưu, đã thuê 3 nhân công là người địa phương tiến hành hoạt động thăm dò, khai thác trái phép khoáng sản. Ảnh: Công an Lai Châu

Tại cơ quan công an, đối tượng Thọ khai nhận, bản thân đến Mường Tè từ tháng 4/2023 với mục đích đi tìm khai thác vàng trái phép. Thọ đã vào khu vực Nậm Kha Á (giáp ranh 3 xã Tà Tổng, Nậm Khao, Mù Cả) nhưng thấy chính quyền và lực lượng công an quản lý gắt gao nên Thọ không làm được.

Sau đó, Thọ được 3 người đàn ông dân tộc Mông giới thiệu vào khu vực bản Bó, xã Mường Tè để tìm nẹp vàng. Đầu tháng 10/2023, Thọ cùng 3 người này dựng lán trại đào hang ở khu vực lán nương của ông Tống Văn Phương để đào hang tìm vàng, cả nhóm đã đào được 1 hang dài khoảng hơn 20m.

Thọ trình bày bản thân tự ý, lén lút thăm dò đãi vàng vì nghĩ nơi đào đãi ở khu vực xa nhà dân, trên nương cây hoa màu có địa thế hẻo lánh, đường đi khó khăn nên khả năng sẽ không bị lực lượng chức năng phát hiện.

Cửa hầm khai thác vàng trái phép do Thọ thuê người đào đã bị người dân phát hiện. Ảnh: Tuấn Hùng

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh đang phối hợp Công an huyện Mường Tè tiếp tục điều tra xác minh, làm rõ vụ việc để xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

Tang vật vụ việc. Ảnh: Công an Lai Châu

Theo ghi nhận của phóng viên, thời gian qua, tình trạng khai thác khoáng sản (vàng) trái phép trên địa bàn huyện Mường Tè (Lai Châu) đã được chấn chỉnh và giảm mạnh sau những đợt ra quân xử lý quyết liệt của cả hệ thống chính trị, trong đó nòng cốt là lực lượng Công an Lai Châu, các cấp chính quyền huyện Mường Tè.