Đối tượng từng có 6 tiền án tiền sự bị truy nã tội "Mua dâm người dưới 18 tuổi" Đối tượng từng có 6 tiền án tiền sự bị truy nã tội "Mua dâm người dưới 18 tuổi"

Chiều 1/10, thông tin từ Công an tỉnh An Giang cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này vừa ra quyết định truy nã Trình Kim Sang (tên gọi khác Sang Sầu), với tội danh "Mua dâm người dưới 18 tuổi".