Giúp việc, dọn nhà thuê thời vụ dịp cận Tết "chạy sô" kiếm bạc triệu mỗi ngày

Nhu cầu dọn nhà ngày Tết tăng cao, lao động giúp việc gia tăng thu nhập

Chỉ còn ít ngày nữa là bước sang năm mới Quý Mão 2023, thời điểm này, nhiều gia đình đang tất bật dọn nhà đón Tết. Cũng chính vì vậy mà nhu cầu tìm người giúp việc, dọn nhà thời vụ gia tăng chóng mặt.

Là người đã có 6 năm làm nghề giúp việc gia đình, chị Bùi Thảo My (nhân viên Công ty cổ phần phát triển dịch vụ nhà sạch HMC) vào những ngày cuối năm này gần như luôn tay, luôn chân. Thu nhập của chị My tăng cao so với ngày thường, đặc biệt vào những ngày cận Tết.

Nhiều người làm nghề giúp việc phải "chạy sô" cũng không hết việc ngày cận Tết. Ảnh: Gia Khiêm

Những ngày này, chị My có thu nhập 1,2 triệu đồng/ngày, còn các đồng nghiệp không vướng bận chuyện gia đình có thể đạt từ 1,4-1,6 triệu/ngày.

"Trước đây tôi từng làm nghề bán hàng rong đồ ăn cho trẻ em ở các cổng trường học nhưng công việc theo mùa vụ, bấp bênh nên tôi quyết định nghỉ và tìm công việc mới. Qua tìm hiểu, tôi biết đến nghề làm giúp việc tại nhà có thu nhập ổn định lại chủ động được thời gian nên nộp hồ sơ xin việc và gắn bó từ đó đến nay", chị My nói.

Vào những ngày này, chị My cùng nhiều nhân viên giúp việc khác luôn miệt mài với công việc. Ảnh: Gia Khiêm

Theo chị My, công việc dọn vệ sinh khu nhà bếp là khó và mất nhiều thời gian nhất. Đã có nhiều gian bếp, họ phải làm 4 tiếng mới sạch sẽ. "Công việc này thu nhập ổn định, mình lại lựa chọn được ca làm phù hợp nên tôi thấy yêu mến và xác định gắn bó lâu dài", chị My chia sẻ.

Cùng tâm trạng như chị My, chị Nguyễn Thị Huệ (quê Ba Vì) cũng vô cùng tất bật công việc "chạy sô" với việc dọn dẹp nhà cửa thuê ngày cuối năm nhưng bù lại thu nhập cao nên mọi người đều hăng say làm việc.

"Nếu những ngày này mà làm 3 ca thì thu nhập 1,2 triệu đồng/ngày còn 4 ca thì được 1,6 triệu đồng. Ngày Tết là vậy còn ngày thường thu nhập vẫn ổn định ở mức trên 10 triệu đồng/tháng", chị Huệ nói.

Dọn nhà ngày Tết 10 ngày bằng làm cả tháng đi làm

Như nhiều người làm thời vụ khác, dịp này bà Vũ Thị Đức (quê Quảng Ninh) bận rộn hơn với lịch hẹn của khách hàng tại Hà Nội. Theo bà Đức, mùa dọn dẹp thường bắt đầu từ 20 tháng Chạp đến 30 Tết. Công việc chủ yếu là dọn dẹp nhà cửa, bàn thờ gia tiên, lau chùi tủ, bàn, ghế… Tùy theo mỗi hạng mục nhận làm, thời gian có thể xong trong 1 ngày hoặc kéo dài 3 - 4 ngày đối với những ngôi nhà lớn.

Bà Đức chia sẻ, trước đây bà từng làm cho công ty chuyên dọn dẹp nhà cửa. Nhưng vài năm nay, bà tách ra làm riêng. Mỗi dịp tết đến công ty sẽ sắp xếp và giao khoán cho từng nhân viên. Theo đó, lực lượng nhân công được các gia đình tin tưởng chủ yếu là các bạn trẻ ở độ tuổi sinh viên.

Theo những người giúp việc, phải tỉ mẩn, cẩn thận cọ sạch từng ngóc ngách để chủ nhà hài lòng. Ảnh: Gia Khiêm

"Mình có tuổi nên nhiều gia đình sợ không kham được hết việc nhà. Nhưng sau khi hoàn thành đúng tiến độ, họ xin số trực tiếp rồi tự chủ động liên hệ. Cứ như thế vài năm thành ra lại có nhiều mối khách quen, người nọ giới thiệu cho người kia, chẳng bao giờ hết việc ngày giáp tết", bà Đức chia sẻ.

Cũng theo bà Đức, càng cuối năm lại càng nhiều đơn, vì làm không hết việc nên có khi bà Đức cũng nhường mối cho bạn bè. Nếu có sức, có thể kiếm tiền triệu/ngày. Có khi còn được khách hàng cho thêm nếu làm tốt.

Những vết bẩn khó cọ nhân viên giúp việc phải tỉ mẩn kỳ cọ. Ảnh: Gia Khiêm

Chia sẻ về nghề, người phụ nữ này cho biết, làm công việc này sức thôi chưa đủ, phải dùng cả kinh nghiệm nữa, mỗi loại vết bẩn phải lựa chọn một lọ nước tẩy rửa khác nhau. Nhiều gia đình quần áo của con cái họ mình cũng phải thu dọn hộ. Phải tỉ mẩn, cẩn thận cọ sạch từng ngóc ngách nếu không đã mất công còn bị than phiền. Bên cạnh đó phải trung thực, gọn gàng thì người ta mới tin tưởng đợt sau thuê dọn tiếp.

Đại diện Công ty cổ phần phát triển dịch vụ nhà sạch HMC cho biết, tuần đầu của tháng Chạp, số lượng khách hàng tăng khoảng 150%, khi chuyển sang tuần thứ 3 tăng 300%, dự kiến vào tuần cuối tăng đến 500%. Để đáp ứng nhu cầu của khách, vào dịp Tết số lượng nhân viên của công ty này lên tới 1.500 người.

"Công việc của những người làm nghề giúp việc gia đình được chia ca, mỗi ca 4 tiếng, thu nhập 100 nghìn đồng/tiếng, nhân viên nếu đáp ứng nhu cầu về sức khỏe, được đánh giá tốt có thể làm từ 3-4 ca/ngày, thu nhập khoảng 1-1,6 triệu đồng/ngày. Trong 10 ngày cuối năm một số nhân viên có thể đạt được tổng thu nhập từ 12 đến 20 triệu đồng", vị này khẳng định.