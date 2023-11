Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Mỹ, Đoàn công tác tỉnh Long An do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Lâm làm trưởng đoàn, cùng với các doanh nghiệp hạ tầng khu công nghiệp, sản xuất tiêu biểu của tỉnh, đã tham dự Hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp Việt Nam và Hoa Kỳ tại TP.Los Angeles ngày 13/11, nhằm thu hút các doanh nghiệp Mỹ đầu tư tại Long An.

Đã xuất hiện những tín hiệu lạc quan cho thấy làn sóng các doanh nghiệp Mỹ đầu tư tại Long An sau chuyến thăm và làm việc của Đoàn công tác tỉnh Long An. Ảnh: Phó chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Minh Lâm (thứ hai từ phải sang) chứng kiến ký kết giữa VCCI và phòng thương mại Los Angeles. Ảnh: V.Đ

Làn sóng "Đại bàng" đầu tư tại Long An

Đây là sự kiện quy tụ nhiều doanh nghiệp, chuyên gia đầu ngành nhằm trao đổi, thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại song phương giữa 2 nước, khi mối quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ đã được nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện vì hoà bình, hợp tác và phát triển bền vững.

Tại hội nghị, nhiều lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp, doanh nhân Mỹ trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, chuyển đổi số, xuất nhập khẩu, dịch vụ, logistics, giáo dục… đã trao đổi, thảo luận trực tiếp với lãnh đạo tỉnh Long An, các sở, ngành và doanh nghiệp về cơ hội hợp tác và đầu tư tại các lĩnh vực mà Long An đang kêu gọi thu hút vốn FDI.

Các nhà đầu tư đặc biệt dành sự quan tâm nghiêm túc về các biện pháp cải cách, rút ngắn các thủ tục hành chính để tạo điều kiện cho các công ty FDI hoạt động tại địa phương.

Qua trao đổi, nhiều doanh nghiệp Mỹ đánh giá cao môi trường đầu tư tại tỉnh Long An và cam kết sẽ ưu tiên quan tâm nghiên cứu, đầu tư tại Long An.

Hiện, Long An đã xây dựng mối quan hệ kinh tế với gần 40 quốc gia và vùng lãnh thổ, thu hút trên 1.200 dự án đầu tư FDI với tổng số vốn đầu tư trên 10,5 tỷ USD.

Riêng Hoa Kỳ có 23 dự án, với tổng vốn đầu tư trên 484 triệu USD, đứng thứ 8 về tổng số dự án và đứng thứ 6 về số vốn đầu tư. Tuy nhiên, theo đánh giá, kết quả này chưa tương xứng với tiềm năng đầu tư của các doanh nghiệp Mỹ.

Hiện, trên địa bàn tỉnh Long An đã có những dự án lớn đến từ các nhà đầu tư Mỹ có thương hiệu toàn cầu, như Pepsi, Coca Cola, Avery Dennison…

Lãnh đạo tỉnh Long An và doanh nghiệp tháp tùng trao đổi hợp tác với các đại biểu doanh nghiệp Mỹ nhằm thu hút đầu tư tại Long An. Ảnh: V.Đ

Dọn ổ đón "đại bàng" đầu tư tại Long An

Tại Hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp Việt Nam và Hoa Kỳ, mời chào cơ hội hợp tác và đầu tư tại Long An, quyền Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Trương Văn Liếp giới thiệu, Long An có vị trí chiến lược quan trọng trong việc kết nối trung tâm kinh tế hàng đầu Việt Nam là TP.HCM với vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Điều này giúp Long An nhận được sự cộng hưởng về phát triển công nghiệp, đô thị và trở thành điểm đến đầu tư thật sự hấp dẫn.

Đặc biệt, bản quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, do Công ty Mc Kinsey – đơn vị tư vấn lập quy hoạch hàng đầu của Mỹ, đã định hướng sự phát triển của tỉnh một cách có chất lượng và bài bản, nhằm đón đầu làn sóng đầu tư FDI, đặc biệt là các doanh nghiệp Mỹ.

Cùng với đó, những nỗ lực nâng cấp đồng bộ mạng lưới kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, đơn giản hoá thủ tục hành chính, tích hợp ứng dụng chuyển đổi số theo hướng hiện đại, thân thiện, thông thoáng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực theo chuẩn quốc tế, Long An đã chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện tốt nhất chào đón nhà đầu tư tại Long An.

Tỉnh ưu tiên thu hút doanh nghiệp Mỹ đầu tư vào Long An với các lĩnh vực trọng điểm, như công nghiệp 4.0 tự động hóa, sản xuất linh kiện - thiết bị điện tử và phần mềm, công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo; phát triển đô thị sinh thái thông minh; dịch vụ cảng biển logistics; kinh tế cửa khẩu; nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo...

Tỉnh Long An cam kết sẽ đồng hành cùng các doanh nghiệp đầu tư tại Long An. Ảnh: Lãnh đạo tỉnh Long An dự Hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp Việt Nam và Mỹ tại TP.Los Angeles. Ảnh: V.Đ



Ông Nguyễn Minh Lâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An, khẳng định Long An sẽ đẩy mạnh việc triển khai những giải pháp mang tính đột phá, nhằm cải thiện chất lượng môi trường đầu tư, xây dựng các cơ chế hỗ trợ đặc biệt đối với các dự án có quy mô và vốn đầu tư lớn.

Đồng thời, ông Lâm cũng cam kết lãnh đạo tỉnh sẽ đồng hành cùng các nhà đầu tư, doanh nghiệp Mỹ. Ông Lâm tin tưởng, trong thời gian sớm nhất sẽ có nhiều hơn nữa các nhà đầu tư Mỹ đến Long An, để triển khai các dự án đầu tư mang tính lan toả lớn nhằm chào đón làn sóng đầu tư FDI từ quốc gia có nền kinh tế hàng đầu thế giới.