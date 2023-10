Đóng cửa trường mầm non có "cô giáo bóp miệng bé gái 15 tháng tuổi gây phẫn nộ"

Liên quan đến vụ việc cháu bé 15 tháng tuổi bị cô giáo Cơ sở mầm non tư thục Ngôi Sao Nhỏ, địa chỉ tại thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội bóp miệng, dí tay vào trán gây xôn xao dư luận, sáng ngày 4/10, trao đổi với PV Dân Việt, bà Phạm Thị Hải Yến, Phó trưởng Phòng GDĐT huyện Gia Lâm, cho biết cơ sở này hoạt động trái phép, phòng đã đề nghị UBND thị trấn Trâu Quỳ ra văn bản đóng cửa.



Hình ảnh nữ giáo viên bóp miệng bé gái gây bức xúc. Ảnh cắt từ clip

Theo đó, trong ngày 3/10, UBND thị trấn Trâu Quỳ đã có thông báo về việc dừng hoạt động đón nhận trẻ đối với cơ sở hoạt động không phép Ngôi Sao Nhỏ. Việc đóng cửa sẽ tiến hành kể từ ngày 4/10.

Cô giáo mầm non bóp miệng bé gái 15 tháng tuổi ở Hà Nội gây phẫn nộ. Clip: GĐCC

"Cơ sở này không có giấy phép hoạt động, không đảm bảo an toàn PCCC… Chính vì vậy chưa được UBND thị trấn Trâu Quỳ cấp giấy phép. Việc đóng cửa này sẽ tiến hành cho tới khi nào cơ sở đủ điều kiện được cấp phép. Các trẻ đang học tại đây sẽ được chuyển sang học tại Trường mầm non thị trấn Trâu Quỳ ở gần đó hoặc theo nguyện vọng phụ huynh đối với các trường công lập hay dân lập trên địa bàn. Vụ việc đã được Công an thị trấn Trâu Quỳ tiếp nhận điều tra, xác minh", bà Yến nói.

Lớp mẫu giáo độc lập tư thục Mầm non Ngôi sao nhỏ - Little Star Preschool nơi xảy ra sự việc hoạt động không phép. Ảnh: Gia Khiêm

Trước đó, đêm 2/10, mạng xã hội xuất hiện clip một bé gái bị cô giáo tát vào mặt, bóp má và có hành động dọa nạt cháu bé. Bé gái khóc không ngừng. Lúc này có một cô giáo khác ngồi bên cạnh nhưng đã không can ngăn.

Lãnh đạo Phòng GDĐT huyện Gia Lâm cho biết, ngay sau khi tiếp nhận đơn vị đã trực tiếp đến làm việc. Theo vị lãnh đạo này, sự việc cháu bé bị giáo viên bóp miệng đã xảy ra cách đây khoảng hơn 1 tháng. Nữ giáo viên trên cũng đã bị nhà trường cho sa thải. Đáng chú ý cơ sở này hoạt động chưa có giấy phép.

Trao đổi với PV Dân Việt, bà Lê Thu Quỳnh, Hiệu trưởng Trường mầm non Ngôi Sao Nhỏ thừa nhận cơ sở này mới được chuyển nhượng lại nên chưa xin được giấy phép hoạt động. Thời điểm Phòng GDĐT huyện Gia Lâm và cán bộ UBND thị trấn Trâu Quỳ đến làm việc sáng 3/10 cơ sở đang tiếp nhận 8 trẻ nhỏ.

Cũng theo bà Quỳnh, việc nữ giáo viên có hành vi bóp miệng cháu bé là sự việc rất đáng tiếc và ảnh hưởng trực tiếp đến nhà trường. "Chúng tôi đã sai sót khi quản lý giáo viên không chặt để xảy ra sự việc hết sức đáng tiếc này", bà Quỳnh nói thêm.