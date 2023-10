Cô giáo mầm non bóp miệng bé gái 15 tháng tuổi ở Hà Nội gây phẫn nộ

Gần một ngày nay, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ngắn ghi lại hình ảnh một bé gái khóc lớn bên cạnh hai nữ giáo viên đang ngồi trông nom.



Cụ thể, trong đoạn clip bé gái khóc nhưng cô giáo không có hành động dỗ dành mà thay vào đó quát mắng đồng thời lấy tay dí vào trán khiến cháu bé suýt ngã. Đặc biệt, nữ giáo viên còn có hành động bóp miệng rồi nói "gào cái mồm ra này, các cô sợ này, gào to lên…". Đáng chú ý, một nữ giáo viên ngồi ngay cạnh khi chứng kiến sự việc nhưng không hề đứng ra khuyên can.

Cô giáo mầm non bóp miệng bé gái 15 tháng tuổi ở Hà Nội gây phẫn nộ. Clip: GĐCC

Ngay sau khi đoạn clip được đăng tải lên mạng xã hội khiến nhiều người vô cùng phẫn nộ. Theo tìm hiểu của PV Dân Việt, vụ việc xảy ra tại lớp mẫu giáo độc lập tư thục Mầm non Ngôi sao nhỏ - Little Star Preschool ở khu đô thị tại thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Trao đổi với PV Dân Việt, chị Đào Thị H., mẹ cháu bé Chan Gia H. (15 tháng) xuất hiện trong đoạn clip bị cô giáo bóp miệng cho biết, cho đến thời điểm hiện tại chị vô cùng bức xúc trước hành vi của nữ giáo viên mầm non với con gái mình.

Hình ảnh nữ giáo viên có hành vi với cháu bé khiến nhiều người bức xúc. Nữ giáo viên bên cạnh không có hành động khuyên can. Ảnh cắt từ clip

Theo chị H., con gái chị được gửi tại cơ sở mầm non trên cách đây 8 tháng. Trước đó, cơ sở mầm non này được một chủ khác quản lý. Cách đây không lâu cơ sở sang nhượng cho người khác và đổi tên thành lớp mẫu giáo độc lập tư thục Mầm non Ngôi sao nhỏ - Little Star Preschool. Do giáo viên cũ vẫn dạy con gái mình nên chị H. tạm yên tâm tiếp tục gửi ở đây chứ không tìm cơ sở mầm non khác.

Tuy nhiên, ngày 28/8 vừa qua khi đang làm việc thì chị H. bất ngờ nhận được tin nhắn của một phụ huynh có con theo học với con mình chia sẻ về việc con gái chị bị giáo viên bạo hành và họ có xem được clip không quay lại mà chỉ được xem qua.

"Phụ huynh ấy bảo tôi là có xem được clip con gái tôi bị cô giáo có dấu hiệu bạo hành. Họ còn khuyên tôi nên cho con đi học trường khác. Ngay hôm sau vợ chồng tôi trực tiếp đến trường để hỏi rõ ngọn nguồn. Tuy nhiên, nhà trường và giáo viên dạy con tôi cũng không thừa nhận có việc này và họ còn đòi kiện người cung cấp thông tin vì cho rằng điều đó ảnh hưởng tới trường", chị H. nhớ lại.

Cơ sở mầm non nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Gia Khiêm

Vợ chồng chị H. cũng đã đề nghị nhà trường cung cấp camera nhưng chỉ xem được 3 ngày trước đó. Đồng thời vị trí con gái chị đứng đều ở vị trí góc khuất ngay dưới chân tường sát camera nên không quan sát rõ. Trước sự việc này, vợ chồng chị H. đã quyết định đi khảo sát và tìm nơi học mới cho con.

Khi đến một cơ sở mầm non chị H. tình cờ gặp một cô giáo trước đây từng dạy cho con mình ở cơ sở trên. Nữ giáo viên này cũng chia sẻ có biết vụ việc con gái chị bị đồng nghiệp bạo hành nhưng xin không cung cấp clip vì sợ ảnh hưởng đến công việc, cuộc sống cũng như ảnh hưởng trực tiếp tới nhà trường.

"Tôi đã nhiều lần thuyết phục cô giáo ấy với mong muốn tôi xem được clip con tôi bị cô giáo bạo hành như thế nào và chưa bao giờ tôi từ bỏ ý định đó. Tuy nhiên, vì lo sợ ảnh hưởng tới cuộc sống công việc nên cô giáo ấy xin không chia sẻ. Đến đêm ngày 14/9 vừa qua có một người đã gửi đoạn clip trên cho tôi và xin được giấu tên. Khi xem clip tôi rất ngỡ ngàng, xót con", chị H. bức xúc.

Sa thải nữ giáo viên mầm non bóp miệng bé gái 15 tháng tuổi ở Hà Nội gây phẫn nộ

Ngay ngày 15/9, vợ chồng chị H. đã quay lại trường để đối chất với nhà trường. Tuy nhiên, điều khiến chị bức xúc vì nhà trường khi xem clip không hề nhận lỗi.

"Đến tối hôm đó, cô giáo trực tiếp có hành vi bóp miệng con tôi gọi điện khóc xin lỗi và nói đã bị nhà trường sa thải đồng thời sẽ không làm nghề này nữa. Tuy nhiên, việc họ gây ra cho con tôi nhưng không hề gặp trao đổi trực tiếp mà chỉ có một cuộc gọi đó thôi. Tôi cho rằng lỗi của cô 1 thì cách xử lý của nhà trường lỗi 10. Nhà trường nếu biết nhân viên của mình sai thì phải biết sửa sai để cho sự việc kéo dài cả tháng trời chỉ để nhận 1 lời xin lỗi mà không được", chị H. nhấn mạnh.

Trước sự việc trên, mới đây vợ chồng chị H. đã báo cáo sự việc lên Công an và UBND thị trấn Trâu Quỳ. Anh chị mong muốn đòi lại công bằng cho con gái mình.

Liên quan đến vụ việc này, trưa ngày 3/9, trao đổi với PV Dân Việt, bà Lê Thu Quỳnh, Hiệu trưởng Trường mầm non Ngôi Sao Nhỏ cho biết, ngày 28/8 nhà trường có nhận được phản hồi từ phụ huynh bé G.H. về việc cô giáo có hành vi không chuẩn mực sư phạm với cháu.

"Sau một thời gian xác minh và được sự hỗ trợ từ phía gia đình, nhà trường đã chứng thực được sự việc đó xảy ra. Xét thấy sự việc trên là không đúng mô hình giáo dục, nhà trường đã quyết định kỷ luật cô Nguyễn Hà Kiều T. với hình thức buộc thôi việc. Hai giáo viên Mai Thị T. và Vàng Thị Dịu H. sẽ chịu chung trách nhiệm liên đới khi biết việc nhưng không báo lên ban giám hiệu nhà trường", bà Quỳnh thông tin.

Trao đổi với PV Dân Việt, lãnh đạo Phòng GDĐT huyện Gia Lâm cho biết, ngay sau khi nắm được thông tinđơn vị đã cử cán bộ trực tiếp xuống làm việc với cơ sở mầm non này sáng ngày 3/10.

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin vụ việc này!