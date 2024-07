Động đất ở Kon Tum: Tường trường học, trạm y tế bị nứt, người dân lo lắng, bất an

Ngày 28/7, chính quyền huyện Kon Plông cho biết đã tiến hành cập nhật thông tin về hai trận động đất xảy ra trên địa bàn, đồng thời địa phương đã rà soát về thiệt hại do động đất gây ra.

Theo chính quyền huyện Kon Plông, ngày 28/7, trên địa bàn đã xảy ra 2 trận động đất. Cụ thể, trận động đất thứ nhất xảy ra lúc 4 giờ 17 phút 46 giây (GMT) ngày 28/7, tức 11 giờ 17 phút 46 giây cùng ngày tại vị trí có tọa độ 14.851 độ vĩ Bắc -108.327 độ kinh Đông, độ lớn 4.1, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.3 km.

Bản đồ chấn tâm động đất sáng nay. Ảnh: Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu.

Trong khi đó, trận động đất thứ 2 xảy ra lúc 4 giờ 17 phút 46 giây (GMT), ngày 28/07, tức 11 giờ 17 phút 46 giây cùng ngày tại vị trí có tọa độ 14.827 độ vĩ Bắc -108.245 độ kinh Đông, độ lớn 5.0, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km.

Sau khi xảy ra các trận động đất, qua nắm bắt thông tin từ cơ sở, một bộ phận nhỏ người dân có phần lo lắng, bất an sau khi động đất xảy ra trên địa bàn.

Trao đổi với phóng viên, anh A Kiểu (trú tại xã Đăk Tăng, huyện Kon Plông) cho biết: "Nhiều năm qua, chúng tôi đã cảm nhận rõ sự rung chấn của các trận động đất từ 4 độ trở lên. Đặc biệt là trận động đất giữa trưa nay (ngày 28/7), lần này gây cảm giác rung lắc mạnh nhất. Nhiều trẻ con, người lớn đang ở trong nhà đều phải chạy ra ngoài. Các vật dụng để trên cao cũng bị rơi xuống. Các gia đình đang kiểm tra lại xem có bị nứt tường hay nhà không".

Tại một số địa điểm trên địa bàn huyện Kon Plông đã bị nứt tường sau 2 trận động đất.

Theo chính quyền huyện Kon Plông, hiện tại chưa ghi nhận thiệt hại nào về người, nhưng có các thiệt hại về tài sản do ảnh hưởng tác động của động đất gây ra. Cụ thể, tại xã Măng Búk, gia đình ông Vy Văn Hải (thôn Măng Bút) bị rơi một tivi hư hỏng hoàn toàn.

Trong khi đó, tại xã Đăk Ring, ở điểm Trường Trung học cơ sở và trạm Y tế xã bị rạn nứt các vách ngăn tường (trường THCS được xây dựng năm 2012, trạm y tế được xây dựng năm 2013).

Ngoài ra, ở xã Đăk Nên, tại điểm trường mầm non và phòng làm việc của công an xã cũng có viết rạn nứt nhỏ ở vách ngăn (trường mầm non được xây dựng năm 2013, phòng làm việc công an xã được xây dựng năm 2024).

Hiện, huyện Kon Plông đã cắt cử cán bộ đến địa bàn động viên người dân, ổn định tư tưởng sau trận động đất.

Hiện, chính quyền huyện Kon Plông đã chỉ đạo thành viên Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự huyện theo phân công địa bàn phụ trách, khẩn trương xuống địa bàn nắm tình hình, đánh giá thiệt hại nhà cửa, tài sản, trụ sở các cơ quan, đơn vị để có phương án xử lý, khắc phục kịp thời thiệt hại do động đất gây ra.

Bên cạnh đó, phối hợp với UBND các xã, thị trấn triển khai các biện pháp ứng phó với động đất, đồng thời nắm bắt tư tưởng, động viên nhân dân ổn định tư tưởng, tiếp tục lao động, sản xuất và ổn định cuộc sống.