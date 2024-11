Đóng điện thành công trạm biến áp 110kv sân bay Long Thành và đường dây đấu nối

Đây là Dự án đặc biệt quan trọng, cung cấp điện cho Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành – Công trình trọng điểm quốc gia. Tổng giám đốc EVNSPC Nguyễn Phước Đức và Chủ tịch Công đoàn EVNSPC Lê Xuân Thái đã trực tiếp có mặt tại công trình để chỉ đạo, động viên công tác đóng điện.



Nỗ lực cao, quyết tâm lớn, vượt tiến độ

Dự án Trạm biến áp (TBA) 110kV Sân bay Long Thành và đường dây đấu nối được khởi công vào tháng 6/2024, với tổng mức đầu tư 119 tỷ đồng. Dự án có quy mô xây dựng TBA 110kV 2x40MVA và đường dây đấu nối. Giai đoạn 1, lắp đặt 01 máy biến áp với tổng dung lượng là 40MVA và đường dây 2 mạch với tổng chiều dài 3,8km.

Tổng giám đốc EVNSPC Nguyễn Phước Đức (người ngoài cùng bên trái) kiểm tra, chỉ đạo công tác đóng điện, tối 27/11.

Ông Nguyễn Phước Đức – Tổng giám đốc EVNSPC cho biết, để cấp điện phục vụ cho hoạt động của sân bay Long Thành - công trình trọng điểm của quốc gia, EVNSPC và PC Đồng Nai đã lập kế hoạch đầu tư Trạm biến áp 110kV. Theo kế hoạch, Trạm biến áp sẽ đóng điện vào quý II/2025. Tuy nhiên, với tinh thần ngành Điện đi trước một bước theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tổng công ty đã đặt kế hoạch cao hơn là đóng điện vào đầu năm 2025, rút ngắn 6 tháng so với kế hoạch. Tuy nhiên, với sự nỗ lực cao, quyết tâm của lực lượng thi công và lãnh đạo các cấp, đặc biệt là được sự hỗ trợ của địa phương, đến nay, công trình đã hoàn thành đóng điện, sớm hơn so với mục tiêu đặt là 2 tháng, và sớm hơn 8 tháng so với kế hoạch ban đầu.



Cũng theo ông Nguyễn Phước Đức, để đưa dự án vượt tiến độ đề ra, EVNSPC, PC Đồng Nai đã phối hợp với địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân giao mặt bằng. "Đặc biệt, chúng tôi rất cảm ơn người dân trong vùng dự án đi qua đã cùng với Tổng công ty góp phần vào để công trình hoàn thành đúng tiến độ", ông Nguyễn Phước Đức chia sẻ.

Ông Trương Hồng Chinh – Chủ tịch Công CP Kỹ thuật Thương mại và Tư vấn Thiên Phú, đơn vị thi công cho biết, quá trình triển khai dự án, Công ty nhận được sự ủng hộ rất tích cực của Ban Quản lý Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, của chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, giám sát và các đơn vị có liên quan. Đặc biệt, ở giai đoạn nước rút của Dự án, lãnh đạo PC Đồng Nai luôn có mặt ở hiện trường để xử lý nhanh các tình huống phát sinh.

Cũng theo ông Trương Hồng Chinh, thi công vào mùa mưa, công trình lại nằm ở vị trí cuối cùng của Dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành, nên việc di chuyển cũng như vận chuyển vật tư, thiết bị vào công trường gặp rất nhiều thách thức, nhất là những đợt mưa dài ngày, đường sình lầy... Để đáp ứng tiến độ của chủ đầu tư, đơn vị thi công đã huy động thêm nhân sự, tăng ca, tăng kíp, làm việc cả cuối tuần, ban đêm để bù tiến độ của những ngày thời tiết không thuận lợi. Những thời điểm cao điểm, trên công trường luôn có khoảng 50 công nhân thi công, chưa kể lực lượng của các đơn vị thí nghiệm, giám sát, nghiệm thu đóng điện…

Thực hiện công tác thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị phục vụ công tác đóng điện.

Còn ông Lã Kiên Giang – Phó Giám đốc Công ty CP Tư vấn thiết kế điện Long Giang, đơn vị tư vấn giám sát công trình cho hay, ngoài nhiệm vụ kiểm soát an toàn, chất lượng của công trình được đặt lên hàng đầu, đơn vị tư vấn giám sát còn đôn đốc nhà thầu đáp ứng tiến độ của chủ đầu tư. Song song đó, phối hợp với nhà thầu khắc phục những tồn tại, phát sinh trên công trường; trong đó có những tình huống được họp, quyết định phương án ngay tại công trường để đơn vị thi công triển khai đồng bộ.



Ông Lã Kiên Giang cho biết thêm, đặc thù của công trình này so với các công trình khác là nằm ở trong khu vực sân bay nên việc ra vào công trường được kiểm soát rất chặt chẽ từ nhân lực, xe, máy đến các thiết bị … Thời gian qua, nhà thầu thi công, đơn vị giám sát và chủ đâu tư đã đồng hành, sát cánh cùng nhau, làm việc không quản ngày/đêm hay cuối tuần. Đặc biệt, ở giai đoạn cuối của Dự án, có những hôm, công trường thi công đến đến 2-3 giờ sáng, thậm chí như ngày 26/11, anh em làm đến 4h sáng, nghỉ ngơi một lúc lại tiếp tục công việc. "Với sự chung sức của tất cả lực lượng tham gia dự án, đến nay, chất lượng Dự án đã đáp ứng 100% theo hồ sơ thiết kế", ông Lã Kiên Giang khẳng định.

Đường dây đấu nối Trạm biến áp 110kV Sân bay Long Thành.

Tham gia thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị để đóng điện Dự án, anh Lê Khắc Hưng – Xí nghiệp Lưới Cao thế Đồng Nai, PC Đồng Nai cho biết, anh cùng các đồng nghiệp được huy động tham gia thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị từ ngày 24/11. Nhận thức được đây là dự án trọng điểm, anh em tham gia nhiệt tình và hăng say làm việc cả ngày lẫn đêm. Để đáp ứng tiến độ của dự án, anh em ăn/ngủ tại công trường, không quản ngại khó khăn, vất vả để hoàn thành nhiệm vụ được giao đúng tiến độ.



Để Đóng điện thành công giai đoạn 1 Trạm biến áp 110kV Sân bay Long Thành và đường dây đấu nối, còn là sự chung sức, phối hợp chặt chẽ của chính quyền địa phương; Ban Quản lý Dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành; sự hỗ trợ tích cực của các Ban chuyên môn, Trung tâm Điều hành Scada EVNSPC; Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền Nam…

Đảm bảo cấp điện an toàn, tin cậy phục vụ Sân bay Long Thành

Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành rộng 5.000 ha, với tổng mức đầu tư khoảng 336.630 tỷ đồng đang được đầu tư xây dựng tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Đây là công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với phát triển kinh tế xã hội vùng Đông Nam Bộ nói riêng, cả nước nói chung, được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đặc biệt quan tâm. Khi hoàn thành, đây sẽ là sân bay lớn nhất của Việt Nam từ trước đến nay.

TBA 110kV Sân bay Long Thành sẽ đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, chất lượng cho Sân bay Long Thành ngay khi đi vào hoạt động. Ngoài ra, công trình còn góp phần giảm bán kính cấp điện 22kV, giảm tổn thất, đảm bảo chất lượng điện áp, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện khu vực lân cận, đảm bảo tiêu chí N-1 theo chủ trương của EVN và EVN SPC.

Được biết, giai đoạn 2 của Dự án sẽ lắp máy biến áp 2 với dung lượng là 40MVA, sẽ nâng tổng dung lượng của TBA 110kV Long Thành lên 80MVA, dự kiến sẽ triển khai và nghiệm thu đưa vào vận hành đầu quý III/2025.

Ngoài ra, hiện nay, PC Đồng Nai cũng đang nâng cấp đường dây 110kV Long Thành – Mỹ Xuân, để đảm bảo cung cấp điện cho sân bay long thành về lâu dài.

Thời gian qua, khu vực Sân bay Long Thành đang được cung cấp điện chính thông qua 02 tuyến chính gồm: Tuyến 479 Danh Dự thuộc trạm 110kV Bình Sơn và 474 Xuân Đường thuộc trạm 110kV Bình Sơn và 01 tuyến dự phòng (tuyến 471 Quốc Tế thuộc trạm 110kV Cẩm Mỹ). Các tuyến đường dây này có liên kết lưới điện với nhau nhằm thực hiện chuyển tải qua lại khi cần thiết.

Đặc biệt, để cấp điện phục vụ cho các đơn vị thi công sân bay Long Thành, Điện lực Long Thành (PC Đồng Nai) đã nghiệm thu, đóng điện 26 trạm biến áp phân phối với tổng công suất là 17.995 kVA. Trong đó, tuyến 479 Danh Dự cấp điện cho 19 trạm biến áp với tổng công suất là 11.745kVA và tuyến 474 Xuân Đường cấp điện cho 7 trạm biến áp với tổng công suất là 6.250kVA. Vì vậy hoạt động thi công tại công trường Sân bay Long Thành luôn được đảm bảo cung cấp điện ổn định liên tục.