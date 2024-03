Đồng minh thân cận của Nga bất ngờ quay lưng với Moscow

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin đến thăm Cung điện Catherine trong Bảo tàng Tsarskoe Selo, ngoại ô St. Petersburg, trong cuộc họp của các nhà lãnh đạo CIS vào ngày 26/12/2023. Ảnh Newsweek

Theo Newsweek, đại diện của VTB, ngân hàng có đa số cổ phần do chính phủ Liên bang Nga nắm giữ thừa nhận với hãng tin RBC của Nga rằng, hầu hết các ngân hàng ở Armenia, sẽ không còn chấp nhận thẻ thanh toán quốc tế MIR từ ngày 30/3. MIR rất quan trọng đối với Moscow khi các lệnh trừng phạt do phương Tây áp đặt đã chặn quyền truy cập của nước này vào các hệ thống thanh toán toàn cầu.

Vào tháng 2/2022, sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt vào Ukraine, dự trữ ngoại hối bị đóng băng và Moscow bị cắt khỏi hệ thống ngân hàng SWIFT (Hiệp hội Viễn thông Tài chính Liên ngân hàng Toàn cầu). Visa, Mastercard và American Express cũng đình chỉ hoạt động ở Nga do cuộc chiến ở Ukraine.

Vào tháng 2/2024, Mỹ cho biết họ đang áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Hệ thống thẻ tín dụng MIR, do Nga thiết lập để tránh phụ thuộc vào các mạng lưới thanh toán có trụ sở tại Mỹ.

Bộ Tài chính Mỹ cho biết trong một tuyên bố vào thời điểm đó rằng: “Việc phổ biến MIR đã cho phép chính phủ Nga xây dựng cơ sở hạ tầng tài chính để trốn tránh các lệnh trừng phạt và khôi phục các mối liên hệ bị cắt đứt với hệ thống tài chính quốc tế”.

Mối quan hệ của Armenia với Nga đã tiếp tục xấu đi trong suốt cuộc chiến giữa Nga và Ukraine đồng thời Armenia dường như đang tìm cách thoát ảnh hưởng của Moscow.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan ngày 12/3 mới đây đe dọa nước này sẽ rời Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) do Moscow dẫn đầu nếu liên minh quân sự này không giải quyết được những lo ngại về an ninh của Armenia.

"Nếu CSTO trả lời được câu hỏi về khu vực trách nhiệm của tổ chức này ở Armenia và câu trả lời này phù hợp với tầm nhìn của chúng tôi, thì chúng tôi sẽ coi như vấn đề giữa chúng ta đã được giải quyết. Nếu không, Armenia sẽ rời CSTO", ông Pashinyan tuyên bố.

Được thành lập vào năm 2022, liên minh quân sự CSTO được tạo ra để đối chọi với liên minh quân sự NATO do Mỹ dẫn đầu. Ngoài Nga và Armenia, CSTO còn bao gồm Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan và Tajikistan.