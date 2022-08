Cho vay lãi cao

Đêm 12/8, Công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai) cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng để phục điều tra về hành vi cho vay nặng lãi. Các đối tượng này đã cho vay với mức lãi suất từ 365-730%/năm.

Cụ thể, 4 đối tượng bị khởi tố gồm Lê Văn Minh (35 tuổi, Đồng Nai), La Văn Quang (28 tuổi, ngụ Bình Dương), Nguyễn Văn Hưng (33 tuổi) và Luyện Viết Hiếu (25 tuổi, cùng ngụ TP.Hồ Chí Minh).

Cho vay lãi cắt cổ. Ảnh minh họa

Theo điều tra của cơ quan công an, do dính vào làm ăn nên bà Y. (43 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa, Đồng Nai) đã vay tiền của các đối tượng nêu trên bằng hình thức trả góp hàng ngày với lãi suất “cắt cổ”. Do lãi mẹ đẻ lãi con, công việc làm ăn không mấy thuận lợi nên gần đây bà Y. mất khả năng chi trả.

Nhiều lần đòi tiền từ bà Y. không được nên các đối tượng đã đến nhà bà tại xã An Viễn, huyện Trảng Bom để đe dọa, ép bà Y đưa tiền.

Sau khi bị đe dọa, bà Y. sợ hãi nên đã đến trình báo sự việc lên Công an huyện Trảng Bom để cầu cứu, nhờ can thiệp.

Nhận được tin báo, cơ quan công an đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, điều tra và tiến hành bắt giữ 4 bị can trên.

Bước đầu, công an xác định trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 5, các đối tượng đã lần lượt cho bà Y. vay tổng cộng hơn nửa tỷ đồng với lãi suất từ 365-730%/năm, thu lợi bất chính số tiền lớn.

Trong đó, Nguyễn Văn Hưng cho bà Y. vay 70 triệu đồng với với lãi suất từ 365-730%/năm, thu lợi bất chính gần 57 triệu đồng; Luyện Viết Hiếu đã cho bà Y. vay 180 triệu đồng, lãi suất 530%/năm, thu lợi bất chính hơn 40 triệu đồng; Lê Văn Minh cho bà Y. vay 150 triệu đồng, lãi suất 365-421%, thu lợi bất chính gần 20 triệu đồng; La Văn Quang cho bà Y. vay 150 triệu đồng, lãi suất 365%/năm, thu lợi bất chính hơn 16 triệu đồng.

Điều tra mở rộng, công an còn phát hiện ngoài 4 đối tượng trên còn có 7 người khác cũng cho bà Y. vay mượn với tổng số tiền hơn 600 triệu đồng, thu lợi bất chính khoảng gần 200 triệu đồng.

Hiện công an tiếp tục xác minh, điều tra vụ việc.