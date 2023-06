Bị đuổi việc, nam tài xế mang dao đâm 3 người thương vong

Đâm chết nhiều người

Chiều 23/6, Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với Công an huyện Vĩnh Cửu và Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) xác minh, điều tra nguyên nhân vụ giết người vừa xảy ra trên địa bàn.

Hiện trường vụ đâm chết người. Ảnh: CTV

Có 2 người đã tử vong gồm ông Nguyễn Công Đ. (63 tuổi, chủ nhà xe Đ.H.) và chị Phan Thị H. (32 tuổi, con dâu ông Đ.), cùng ngụ tại ấp 2 (xã Hiếu Liêm, Vĩnh Cửu). Ngoài ra còn có 1 người bị thương nặng là bà Nguyễn Thị Q. (43 tuổi, ngụ phường Tân Phong, TP.Biên Hòa).

Qua điều tra, công an xác định vào đêm 22/6, Bùi Văn Phú Hiệp (35 tuổi, ngụ thị trấn Định Quán, huyện Định Quán, Đồng Nai) đã đến nhà xe Đ.H. (xã Hiếu Liêm) và dùng dao đâm chết ông Đ. và chị H.. Ngay sau đó, Hiệp lại tiếp tục cầm dao đến nhà xe T.T. (phường Tân Phong) đâm bà Q. bị thương nặng.

Nhận tin báo về vụ việc, Công an tỉnh Đồng Nai đã tiến hành bao vây, bắt giữ đối tượng. Bị bao vây, Hiệp đã dùng dao tự tử và hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Bước đầu xác định, Hiệp từng là tài xế của nhà xe Đ.H. và nhà xe T.T.. Tuy nhiên trong quá trình làm việc, Hiệp thường gây mâu thuẫn với khách hàng nên đã bị chủ các nhà xe này đuổi việc.

Sau đó, Hiệp đã mua dao và tìm đến 2 nhà xe trên gây án.

Hiện vụ việc tiếp tục được xác minh, điều tra.