Đồng Nai: Bỏ 12 dự án khu dân cư vùng ven sân bay Long Thành vì "ngâm" quá lâu

Ngày 5/5, UBND huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai) cho hay, HĐND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành quyết định hủy bỏ 12 dự án khu dân cư trên địa bàn huyện.

12 dự án này là những dự án đã được đưa vào danh mục thu hồi đất nhưng quá thời hạn 3 năm các chủ đầu tư vẫn không chịu triển khai dự án.

Nhiều dự án lớn bị huỷ bỏ vì quá hạn. Ảnh: Tuệ Mẫn

Theo lãnh đạo huyện Long Thành, những dự án trên đa số thuộc địa bàn các xã: Long An, Long Phước, Phước Bình, Tam An và thị trấn Long Thành, có tổng diện tích gần 220 ha.

Đặc biệt, có một số dự án khu dân cư diện tích đất lớn bị hủy bỏ gồm: Khu đô thị dịch vụ cao cấp hơn 50 ha ở xã Tam An, khu dân cư An Thuận mở rộng giai đoạn 2, 3 thuộc xã Long An, có diện tích gần 100 ha, khu dân cư Cầu Xéo ở thị trấn Long Thành gần 30 ha.

Các dự án này được công bố từ rất lâu nhưng phía chủ đầu tư chây ì không chịu thực hiện, kéo dài thời gian dẫn đến hết hạn, do đó quá hạn không thể triển khai. Vì vậy, huyện Long Thành cũng đã công bố rộng rãi về việc HĐND tỉnh Đồng Nai đã có quyết định hủy bỏ các dự án trên.

Cũng theo địa phương, việc hủy bỏ dự án cũng là thông tin quan trọng để các chủ đầu tư nắm bắt, rút kinh nghiệm khi nhận dự án, tránh để ngâm lâu, quá hạn.