Ngày 25/5, tin từ UBND tỉnh Đồng Nai cho biết trên địa bàn tỉnh hiện có 13 dự án nhà ở xã hội đang được xây dựng. Khi hoàn thành, 13 dự án này sẽ có tổng 10.700 căn hộ với giá bán phù hợp cho người lao động có thu nhập thấp.

Đồng Nai sắp có trên 10.000 căn nhà ở xã hội. Ảnh. Tuệ Mẫn

Trong đó có 3 dự án nhà ở công nhân và 10 dự án nhà ở cho người có thu nhập thấp. Các dự án nhà ở xã hội đang triển khai có tổng diện tích gần 60ha, tập trung ở TP.Biên Hòa và huyện Nhơn Trạch. Cụ thể, một số dự án nhà ở xã hội lớn khi hoàn thành dự kiến sẽ có nhiều căn hộ để bán, cho thuê, gồm dự án chung cư cho người thu nhập thấp ở xã Phước An (huyện Nhơn Trạch), do Công ty CP Đệ Tam làm chủ đầu tư với quy mô gần 2.200 căn; 2 dự án khu nhà ở công nhân tại xã Phước Thiền (huyện Nhơn Trạch) khoảng 3.850 căn, do Công ty TNHH MTV Phát triển đô thị và khu công nghiệp IDICO làm chủ đầu tư; dự án nhà ở xã hội tại xã Lộc An (huyện Long Thành), quy mô 850 căn, do Công ty CP Phát triển đô thị công nghiệp số 2 triển khai…

Ngoài ra, tỉnh Đồng Nai còn quy hoạch thêm 22 dự án nhà ở xã hội không thuộc quỹ đất 20% của các dự án nhà ở thương mại. Các dự án trên có tổng diện tích đất khoảng 180ha.

Ông Cao Tiến Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nói rằng nhiều năm qua, nhà ở xã hội phát triển chậm nên công nhân và người có thu nhập thấp đa số phải thuê phòng trọ.

Vừa qua, dịch bệnh Covid-19 bùng phát dẫn đến phải giãn cách xã hội khiến nhiều công nhân, người lao động mấy tháng liền phải ở trong phòng trọ chật hẹp, ảnh hưởng nhiều đến tinh thần, sức khỏe. Đây là hậu quả của việc chậm triển khai các dự án nhà ở xã hội, thiếu nơi ở đàng hoàng cho người lao động.

Nhiều dự án nhà ở xã hội đã và đang được triển khai. Ảnh: Tuệ Mẫn

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu các huyện có công nghiệp phát triển phải quy hoạch, đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà ở xã hội, nơi ở công nhân để đáp ứng nhu cầu về nơi ở cho người lao động có thu nhập thấp. "Toàn tỉnh cần coi việc xây dựng nhà ở xã hội là “món nợ” phải trả sớm cho người lao động để nâng cao đời sống cho người lao động tại địa phương" ông Dũng nhấn mạnh.