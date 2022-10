Kiểm tra triệt để công tác PCCC ở các quán karaoke

Ngày 16/10, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết từ nay đến giữa tháng 12, lực lượng Cảnh sát PCCC toàn tỉnh sẽ đồng loạt ra quân kiểm tra công tác PCCC.

Kiểm tra mạnh công tác PCCC ở quán karaoke. Ảnh: Tuệ Mẫn

Theo đó, cảnh sát sẽ rà soát, kiểm tra 100% các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC theo địa bàn khu công nghiệp, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp và các cơ sở còn lại theo đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện.

Trong đó, tập trung kiểm tra kỹ các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, cơ sở có quy mô lớn, tập trung đông người, có tính chất nguy hiểm cháy, nổ cao như: Khách sạn, nhà trọ, cơ sở kinh doanh karaoke, chung cư, nhà cao tầng, chợ, trung tâm thương mại... Cảnh sát sẽ tập trung kiểm tra hồ sơ theo dõi quản lý về PCCC và cứu nạn, cứu hộ của cơ sở; duy trì các yêu cầu đường giao thông dành cho xe chữa cháy, khoảng cách an toàn PCCC và nguồn nước chữa cháy; mặt bằng, công năng sử dụng; giải pháp ngăn cháy lan, giải pháp thoát nạn…

Phát hiện nhiều sai phạm trong công tác PCCC ở các quán karaoke. Ảnh: Tuệ Mẫn

Riêng đối với loại hình cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke sẽ tập trung kiểm tra đường, lối thoát nạn, biện pháp ngăn cháy lan, nhất là việc sử dụng vật liệu trang trí nội thất, cách âm, kiểm tra việc trang bị hệ thống chữa cháy, báo cháy tự động...

Cũng theo Công an Đồng Nai, từ giữa tháng 8 đến hết tháng 9, Công an Đồng Nai đã kiểm tra đột xuất và phát hiện nhiều cơ sở vi phạm về PCCC. Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính gần 200 trường hợp với tổng tiền phạt hơn 1 tỷ đồng; ban hành quyết định tạm đình chỉ hoạt động 22 cơ sở không đảm bảo các điều kiện an toàn PCCC và CNCH theo quy định.

Ngoài ra, Công an tỉnh Đồng Nai cũng phối hợp Đoàn Kiểm tra liên ngành 389 của tỉnh tiến hành kiểm tra nhiều cơ sở kinh doanh thiết bị PCCC. Sau khi kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều vi phạm và lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh thiết bị PCCC đối với các cơ sở, đồng thời tạm giữ tổng cộng hơn 17.000 thiết bị; hơn 5.000kg bột chữa cháy và hơn 12.000 lít bọt chữa cháy để tiếp tục xác minh, làm rõ.