Vi phạm đặc biệt nghiêm trọng về PCCC, 4 quán bar, karaoke bị tạm đình chỉ hoạt động

Ngày 4/10, Công an tỉnh Bình Định đã ban hành các quyết định về việc tạm đình chỉ hoạt động đối với 4 cơ sở kinh doanh bar, karaoke vi phạm đặc biệt nghiêm trọng quy định về phòng cháy, chữa cháy (PCCC).

Cụ thể, tạm đình chỉ hoạt động đối với Bar Royal (thuộc Công ty TNHH MTV Dịch vụ Hoàng Gia; đường Hàn Mặc Tử, phường Ghềnh Ráng, TP.Quy Nhơn) kể từ 12h ngày 22/9 đến 12h ngày 21/10.

Tạm đình chỉ hoạt động đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ Karaoke Milano (DNTN Dịch vụ Milano; Trung tâm thương mại Quy Nhơn, 07 Lê Duẩn, phường Lý Thường Kiệt, TP.Quy Nhơn) kể từ 14h ngày 22/9 đến 14h ngày 22/10.

Tạm đình chỉ hoạt động đối với khu vực tầng 8 và tầng 9 của cơ sở kinh doanh dịch vụ Karaoke Dubai (Công ty TNHH Hương Bình, 86 Huỳnh Mẫn Đạt, phường Hải Cảng, TP.Quy Nhơn) kể từ 16h ngày 23/9 đến 16h ngày 23/10.

Tạm đình chỉ hoạt động đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ Karaoke Shalala 2 (Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Omely; Trung tâm thương mại Quy Nhơn, 07 Lê Duẩn, phường Lý Thường Kiệt, TP.Quy Nhơn) kể từ 12h ngày 28/9 đến 12h ngày 28/10.

Karaoke Milano nằm trên đường Lê Duẩn, TP.Quy Nhơn. Ảnh: TB.

Trước đó, Đoàn kiểm tra do Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh Bình Định) chủ trì, phối hợp với Công an TP.Quy Nhơn tiến hành kiểm tra an toàn PCCC&CNCH đối với 4 cơ sở này.

Qua đó, xác định 3 cơ sở gồm: Bar Royal, Karaoke Milano, Karaoke Shalala 2 có vi phạm đặc biệt nghiêm trọng quy định về PCCC là "đưa công trình, hạng mục công trình, phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn PCCC quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP vào hoạt động, sử dụng khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về PCCC của cơ quan công an có thẩm quyền".

Còn cơ sở Karaoke Dubai có vi phạm đặc biệt nghiêm trọng quy định về PCCC là "cải tạo hoặc thay đổi tính chất sử dụng của cơ sở, hạng mục thuộc cơ sở, hoán cải phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn PCCC quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ảnh hưởng đến một trong các điều kiện an toàn PCCC quy định tại điểm b, điểm c khoản 5 Điều 13 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP khi chưa có văn bản thẩm duyệt thiết kế về PCCC của cơ quan công an có thẩm quyền".