Tạm đình chỉ hoạt động nhiều quán karaoke

Chiều 24/9, Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị vừa ra quyết tạm đình chỉ hoạt động quán karaoke Yến Nhi tại xã Hố Nai 3 do đã để xảy ra cháy vào chiều tối 11/9. Nguyên nhân bị đình chỉ do quán này đã có nhiều vi phạm về phòng cháy, chữa cháy.

Quán karaoke Yến Nhi cùng 10 quán karaoke khác bị tạm đình chỉ hoạt động. Ảnh: Tuệ Mẫn

Ngoài ra còn có 10 quán karaoke khác trên địa bàn, gồm quán karaoke Bảo Khang, Sky, Nga Trần, Nữ Hoàng, O2, Sắc Màu, Ngân Hà, 766, 07 và Quốc Thịnh cũng chung cảnh ngộ.

Theo công an địa phương, những quán karaoke này vừa được Công an huyện Trảng Bom phối hợp với các xã, thị trấn kiểm tra đột xuất sau khi xảy ra vụ cháy quán karaoke An Phú tại tỉnh Bình Dương và tiếp đó là cháy quán karaoke Yến Nhi.

Qua kiểm tra, lực lượng phối hợp ghi nhận có đến 24/33 quán karaoke trên địa bàn vi phạm về các quy định phòng cháy chữa cháy. Các lỗi vi phạm gồm lắp đặt cửa thoát nạn không mở theo chiều thoát nạn; không lắp đặt sơ đồ chỉ dẫn, biển báo, biển chỉ dẫn về phòng cháy chữa cháy trên lối thoát nạn; cửa thoát nạn, lối thoát nạn, cầu thang thoát nạn, đường thoát nạn không đủ kích thước, số lượng theo quy định của pháp luật...

Công an cũng đã lập biên bản xử phạt hành chính tổng số tiền hơn 230 triệu đồng, đồng thời tiến hành tạm đình chỉ 11 quán vi phạm nghiêm trọng.

Như vậy, đến nay trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã có 19 quán karaoke bị tạm đình chỉ hoạt động do vi phạm quy định về PCCC ở mức độ nghiêm trọng.