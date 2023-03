Đồng Nai: Điều tra dấu hiệu sai phạm tại dự án khu dân cư Long Phước

Điều tra dấu hiệu sai phạm ở khu dân cư Long Phước

Chiều 19/3, tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị đang xác minh điều tra dấu hiệu sai phạm tại dự án khu dân cư Long Phước (huyện Long Thành, Đồng Nai) do Công ty CP Phát triển hạ tầng An Hưng Phát (gọi là Công ty An Hưng Phát) làm chủ đầu tư.

Văn phòng Công ty An Hưng Phát. Ảnh: Tuệ Mẫn

Để phục vụ công tác điều tra, PC03 yêu cầu các cơ quan chức năng liên quan cung cấp bằng văn bản thủ tục pháp lý đất đai, xây dựng của dự án khu dân cư Long Phước. Trong đó xoáy sâu vào điều tra, xác minh trình tự thủ tục giao đất sử dụng cho Công ty An Hưng Phát có đúng với quy định pháp luật hay không.

Theo hồ sơ, dự án khu dân cư Long Phước là dự án có quy mô hơn 46ha, được UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500, đầu tư xây dựng mới khu dân cư theo tiêu chuẩn đô thị loại IV với các loại hình nhà ở.

Dự án khu dân cư Long Phước được xem là một trong những dự án nằm ở vị trí đắc địa thuộc huyện Long Thành, gần đường kết nối sân bay Long Thành với quốc lộ 51, đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Ngoài dự án trên, tại Đồng Nai, An Hưng Phát cũng là chủ đầu tư của dự án khu dân cư và tái định cư thuộc phường Phước Tân, TP.Biên Hòa.

Với dự án tại TP.Biên Hòa, trong quá trình thực hiện, nhiều người dân đã gửi đơn đến cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai và trung ương tố cáo chủ đầu tư, các tổ chức, cá nhân liên quan, vì cho rằng đã gây thất thoát số lượng tiền rất lớn. Đến nay, người dân vẫn tiếp tục tố cáo do chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền hồi đáp.

Chia sẻ với báo chí, một số cán bộ tài nguyên môi trường cho biết dự án khu dân cư Long Phước mới có chủ trương chấp thuận đầu tư, chưa được giao đất, chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chưa xây dựng hình thành trên thực tế.