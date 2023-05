Đồng Nai: Hàng trăm người dân xã vùng ven rủ nhau đi đòi tiền vụ vỡ hụi gần 50 tỷ đồng

Người dân tụ tập đòi tiền vì vỡ hụi

Sáng 27/5, Công an huyện Thống Nhất (Đồng Nai) cho biết, đơn vị vẫn đang xác minh, điều tra làm rõ vụ người dân trình báo vụ chủ hụi thông báo vỡ hụi "siêu lớn" xảy ra tại xã Lộ 25 (Thống Nhất).

Người dân tụ tập đòi tiền chủ hụi sau khi nhận thông báo vỡ hụi. Ảnh: H. Thắng

Theo công an, chiều hôm qua 26/5, lực lượng công an huyện nhận được tin báo từ Công an xã Lộ 25 về việc có nhiều người dân tụ tập tại Văn phòng bất động sản H.T.P. (xã Lộ 25) đòi tiền do chủ hụi thông báo bể hụi. Ngay sau đó, công an huyện nhanh chóng có mặt tại địa phương để xác minh thông tin.

Bước đầu, công an xác định chủ hụi là vợ chồng chị N.T.T.H. (34 tuổi, ngụ xã Lộ 25). Cả hai vợ chồng thời gian qua đã đứng ra tổ chức dây hụi lớn với hình thức hốt hụi theo ngày, theo tuần và theo tháng.

Công an cũng làm việc với nhiều người dân tham gia góp hụi cho vợ chồng H. để nắm bắt thông tin từng trường hợp.

Những người tham gia dây hụi của vợ chồng H. đa số ngụ tại huyện Thống Nhất, TP.Long Khánh, Biên Hòa. Người tham gia dây hụi đóng từ 10 triệu - 4 tỷ đồng tùy theo hụi ngắn ngày, dài ngày...

Tổng số tiền người chơi đưa cho chủ hụi thống kê đến thời điểm này lên đến khoảng gần 50 tỷ đồng.

Tại văn phòng của vợ chồng H. có rất đông người đến đòi tiền. Ảnh: N.Đ.N

Công an cũng đã hướng dẫn người dân làm đơn trình báo về từng trường hợp cụ thể đồng thời tăng cường lực lượng bảo đảm an ninh, trật tự ở địa phương.

Theo những người chơi hụi, anh T.Q.H (chồng của N.T.T.H.) đã nhắn tin, gọi điện thoại cho nhiều người thông báo bị vỡ hụi và ngừng tất cả các dây hụi. T.Q.H. cho biết hai vợ chồng còn đất đai nhiều nên sẽ bán đất để trả lại tiền cho những người góp hụi. Đặc biệt, H. không bỏ đi mà vẫn ở tại văn phòng để gặp gỡ các "chân hụi" cùng giải quyết vấn đề.

Nhiều người làm đơn trình bày lại việc góp hụi. Ảnh: NĐN

Trước thông báo từ chủ hụi về chuyện vỡ hụi, nhiều người đã tìm đến để đòi lại tiền. Được biết, theo nguồn tin của Dân Việt, vợ chồng H. kinh doanh bất động sản, là người có kinh tế ổn định tại địa phương. Do đó, khi cả 2 mở dây hụi đã có nhiều người ở địa phương và các vùng lân cận tham gia. Đa phần người tham gia là người làm nương rẫy, buôn bán tại chợ...