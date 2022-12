Đồng Nai: Khởi tố nguyên Kế toán trưởng Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện vì chiếm đoạt 27 tỷ đồng

Sáng 22/12, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bà Bùi Thị Ngọc Yến (39 tuổi, nguyên Kế toán trưởng Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi tham ô tài sản được quy định tại Điều 353, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Ảnh minh họa.

Theo điều tra của cơ quan công an, lợi dụng vai trò Kế toán trưởng của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Định Quán, Bùi Thị Ngọc Yến đã lập hồ sơ khống và sử dụng chữ ký số của Giám đốc kiêm chủ tài khoản trung tâm để chuyển tiền cho nhiều người không thuộc diện được bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc một số dự án trên địa bàn huyện.

Từ ngày 28/10 cho đến khi bị phát hiện, bắt giữ, Bùi Thị Ngọc Yến đã lập khống 13 phiếu ủy nhiệm chi, chiếm đoạt hơn 27 tỷ đồng. Sau khi chiếm đoạt được số tiền trên, Yến đã dùng vào việc trả nợ và mua bất động sản.

Hiện vụ việc tiếp tục được điều tra.