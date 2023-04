Chiều 19/4, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đang phối hợp với Công an huyện Nhơn Trạch truy bắt đối tượng Huỳnh Văn Đen (42 tuổi), ngụ thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai và Huỳnh Văn Thạch (cha của Đen) để điều tra về hành vi giết người.

Hai cha con ném đá khiến ông N. tử vong. Ảnh minh hoạ

Theo điều tra ban đầu xác định, vào ngày 17/4, trong quá trình làm việc chung tại Công ty M.Q (Khu công nghiệp Nhơn Trạch 2, huyện Nhơn Trạch), giữa Đen và ông Nguyễn Văn Út N (53 tuổi, ngụ xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch) xảy ra mâu thuẫn, xô xát với nhau. Tuy nhiên sau đó cả hai được mọi người can ngăn nên đã tách ra, dừng xô xát.

Do vẫn tức giận câu chuyện ở công ty nên chiều cùng ngày, Đen đã gọi cha là ông Huỳnh Văn Thạch đến cổng công ty chặn đường chờ ông N tan ca rồi dùng đá tấn công ông N.

Bị tấn công bằng đá, ông N bị thương nặng gục xuống nền đường. Ngay sau đó, ông N được người dân đưa lên cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai nhưng đến hôm nay (19/4) ông N tử vong do vết thương quá nặng.

Sau khi nhận được tin báo, Đồn Công an khu công nghiệp Nhơn Trạch đã phối hợp cùng Công an huyện Nhơn Trạch, Công an tỉnh Đồng Nai khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.

Về phần cha con Đen và Thạch sau khi gây án đã bỏ trốn. Nên hiện nay cơ quan công an đang truy bắt hai người này.