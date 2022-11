Đồng Nai: Nhiều bệnh viện gặp khó vì chưa được thanh toán tiền bảo hiểm

Bị nợ tiền bảo hiểm

Chiều 22/11, Sở Y tế Đồng Nai vừa có buổi làm việc với lãnh đạo các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh để tìm cách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thanh, quyết toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế từ năm 2018 - 2020.

Theo đó, tại buổi làm việc, đại diện 6 cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (gồm Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, Đa khoa Thống Nhất, Đa khoa khu vực Long Khánh, Đa khoa khu vực Long Thành, Đa khoa khu vực Định Quán và Trung tâm y tế huyện Trảng Bom) đã chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong thanh, quyết toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Trong đó nhiều đơn vị chưa được thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với số tiền lớn gây ảnh hưởng đến hoạt động của đơn vị. Bởi do thiếu tiền nên không thể thanh toán mua thuốc, vật tư y tế,... dẫn đến bị thiếu thuốc, vật tư.

Cụ thể, bà Lê Thị Phương Trâm, Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa Đồng Nai cho biết, do là bệnh viện tuyến cao của tỉnh, nên phải điều trị những bệnh nặng, chi phí điều trị cao. Từ năm 2018 đến nay, bệnh viện đã chi vượt dự toán bảo hiểm y tế nên không được bảo hiểm chi trả.

Đến thời điểm hiện tại, bệnh viện đang vượt dự toán và chưa được thanh toán số tiền hơn 360 tỷ đồng.

Còn Trung tâm y tế huyện Trảng Bom (Đồng Nai) cũng là đơn vị gặp khó khăn trong việc thanh toán bảo hiểm y tế. Không có kinh phí hoạt động nên nhiều đơn vị cung ứng vật tư y tế đã từ chối cung ứng cho trung tâm.

“Từ năm 2018 đến nay, trung tâm đã phải cắt khoản thu nhập tăng thêm của nhân viên y tế do không còn nguồn để chi trả”, ông Nguyễn Đức Phước, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Trảng Bom cho biết. Đến nay nhiều đơn vị còn nợ tiền thuốc, hóa chất, vật tư y tế của các công ty, đơn vị cung cấp…

Kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Bình, Phó giám đốc Sở Y tế Đồng Nai nhận định, lý do dẫn đến việc các đơn vị thiếu kinh phí hoạt động là do còn vướng mắc trong thực hiện cơ chế, chính sách.

"Không thể để xảy ra tình trạng một trung tâm y tế phải đóng cửa, dừng hoạt động do không có kinh phí. Do đó, đối với trường hợp của Trung tâm y tế huyện Trảng Bom nếu khó khăn quá, cần có văn bản gởi Sở Y tế kiến nghị lên UBND tỉnh Đồng Nai tạm ứng ngân sách để hoạt động. Ngoài ra, các đơn vị cần rà soát để thuyết minh lại một lần nữa lý do vượt dự toán với Bảo hiểm xã hội Việt Nam để được xem xét thanh, quyết toán. Đối với những công ty mà các đơn vị đang nợ tiền thuốc, hóa chất, cần có cách làm linh hoạt để đảm bảo có đủ các loại thuốc phục vụ bệnh nhân", ông Bình nhấn mạnh.