Đồng Nai: Nhiều ngôi nhà mới khang trang mọc lên trên Khu tái định cư sân bay Long Thành

Suốt 5 tháng qua, mặc dù dịch bệnh hoành hành nhưng người có đất tại Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn đã cùng khởi động xây dựng nhà cửa để sớm có nơi an cư lạc nghiệp.

Toàn cảnh dự án khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn. (Ảnh: Nha Mẫn)

Theo ghi nhận, một số tuyến đường lớn - bé gần khu tiện ích như trường học, khu mua sắm… đã xuất hiện cả trăm căn nhà cấp 4, nhà phố, nhà vườn. Những ngôi nhà này hầu hết đều có diện tích lớn, nhiều phòng ngủ do có nhiều thế hệ, đông nguời sinh sống.

Tính đến nay, khu tái định cư đã có 104 hộ gia đình đang xây dựng nhà cửa để ổn định cuộc sống. Ngoài ra, cũng có rất nhiều hộ gia đình khác đang đo đạc, thiết kế để chuẩn bị khởi công xây dựng nhà ở.

Những ngôi nhà đã mọc lên san sát nhau. (Ảnh: Nha Mẫn)

Để tạo điều kiện thuận tiện cho người dân trong quá trình xây dựng, thời gian qua, UBND huyện Long Thành đã thành lập tổ hỗ trợ người dân xây dựng đúng quy hoạch. Địa phương cũng kiến nghị ngành điện - nước sớm thực hiện đấu nối để phục vụ cung cấp cho các hộ dân thuận lợi trong xây dựng nhà ở.

Anh Nguyễn Văn Vân - thợ xây nhà tại khu tái định cư cho biết, thời gian gần đây tỷ lệ người dân có nhu cầu xây nhà ngày càng tăng. Người dân chủ động chọn nhà thầu, nhưng việc thiết kế sẽ phải đúng với quy hoạch chung.

Đa số nhà ở hiện nay là nhà cấp 4, nhà phố, nhà vườn.

Hiện tại, chủ yếu là nhà phố và nhà vườn được xây dựng. (Ảnh: Nha Mẫn)

Còn ông Đinh Xuân Huỳnh - một trong những cư dân đầu tiên xây nhà ở khu tái định cư cho biết do cuộc sống cực khổ đã lâu, con cái không được thoải mái vì nhà chật hẹp nên khi có đất ông đã xây nhà ngay. Theo ông Huỳnh, hiện căn nhà của ông đã hoàn thiện với quy mô 1 trệt, 1 lầu đủ cho nhiều thành viên cùng sinh sống.

Dự kiến trong tương lai, đây sẽ là khu đô thị ven sân bay rất nhộn nhịp. (Ảnh: Nha Mẫn)

"Gia đình tôi đã rất vui vì có nhà mới vì có an cư thì mới lạc nghiệp và ổn định cuộc sống. Trước đây cả nhà tôi đều là nông dân, chỉ biết làm nương rẫy nên giờ con cái tôi đi làm công nhân, còn hai vợ chồng ở nhà sẽ mở tạp hoá để buôn bán nhỏ kiếm thêm thu nhập. Tôi thấy giờ trường học, chợ, nhiều thứ tiện ích cũng được xây dựng nên sắp tới nơi đây chắc chắn sẽ nhộn nhịp, là một đô thị ven sân bay rất sầm uất. Hy vọng rằng cuộc sống của chúng tôi ở đây sẽ ổn", ông Huỳnh nói.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai, đối với dự án xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn, hiện nay các nhà thầu đã cơ bản hoàn thành công tác thi công. Đơn vị đã tổ chức nghiệm thu hoàn thành đối với 5 công trình ưu tiên.

Clip: Toàn cảnh dự án Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn.

Đối với dự án xây dựng hệ thống hạ tầng xã hội Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên tiến độ xây dựng bị chậm so với kế hoạch đề ra.

Theo dự kiến, trong năm 2021, sẽ có 5/11 công trình hoàn thành xây dựng gồm: 2 trường học, trụ sở UBND xã, nhà văn hóa và chợ.

Liên quan đến khu tái định cư, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai - ông Cao Tiến Dũng cũng yêu cầu các đơn vị liên quan phải tập trung đẩy nhanh tiến độ dự án. Sở Xây dựng hỗ trợ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh thực hiện nghiệm thu từng phần, sớm đưa vào sử dụng đối với các hạng mục thiết yếu tại Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn như điện, nước, thoát nước... để phục vụ người dân.

Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn có diện tích hơn 280ha là nơi sẽ bố trí tái định cư cho hơn 4.300 hộ dân thuộc vùng dự án Sân bay Long Thành đủ điều kiện bố trí nơi ở. Khu tái định cư này được chính thức khởi công xây dựng từ tháng 4/2020. Hiện nay, các công trình hạ tầng phục vụ đời sống người dân như trường học, trạm xử lý nước thải, chợ… cũng đang được khẩn trương hoàn thành xây dựng.