Đồng Nai: Phát hiện 1 người scan phiếu hẹn đăng kiểm bán cho tài xế có nhu cầu

Phát hiện 1 người làm giả phiếu hẹn

Cuối chiều 12/5, Công an TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị đang phối hợp với Đồn công an Khu công nghiệp Biên Hòa vào cuộc xác minh, điều tra vụ phát hiện 1 người làm giả phiếu hẹn trong quá trình đến đăng kiểm xe tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 60-01S (đóng tại phường An Bình, TP.Biên Hòa, thuộc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đồng Nai).

Trung tâm đăng kiểm nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Tuệ Mẫn

Theo thông tin, trước đó, vào chiều 11/5, nhân viên tiếp nhận hồ sơ của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 60-01S phát hiện một hồ sơ có phiếu hẹn nghi là giả. Ngay sau đó, nhân viên này đã báo cáo lên lãnh đạo trung tâm và đại diện trung tâm đã báo tin cho cơ quan công an.

Trung tâm đăng kiểm khuyến cáo người dân không nên mua bán phiếu hẹn qua mạng. Ảnh: Tuệ Mẫn

Qua làm việc, công an xác định người này đã scan lại các phiếu hẹn đăng kiểm thật. Sau đó, người này tiến hành cắt dán mộc dấu của trung tâm đăng kiểm và mang bán các phiếu hẹn cho chủ xe, tài xế có nhu cầu đăng kiểm.

Trước sự việc này, lãnh đạo Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 60-01S khuyến cáo người dân muốn đăng kiểm cần phải bốc phiếu hoặc đặt lịch hẹn trên ứng dụng mới có lịch hẹn thật.



Trung tâm cũng cảnh báo người dân không tự ý mua bán, can thiệp, sửa biển số trên phiếu đăng kiểm.