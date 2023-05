Đồng Nai: Xin tiền không được con dùng dao đâm mẹ tử vong

Chiều 10/5, tin từ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đang phối hợp với Công an TP.Biên Hòa điều tra vụ án mạng vừa xảy ra tại phường Quang Vinh, TP.Biên Hòa.

Con hẻm nơi gia đình Quý sinh sống. Ảnh: Tuệ Mẫn

Theo thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày Nguyễn Thanh Quý (ngụ TP.Biên Hòa) hỏi xin tiền mẹ ruột là bà Hà Thị Ngọc T (68 tuổi). Tuy nhiên do hết tiền nên bà T từ chối.

Bất ngờ Quý đã lấy dao đâm vào vai, ngực bà T. Do bị đâm bất ngờ nên bà T đã lao nhanh ra khỏi nhà, chạy ra tới đường thì gục xuống nền đường, chết tại chỗ.

Sau khi sự việc xảy ra, người dân đã báo tin cho cơ quan chức năng.

Hiện trường còn có nhiều vệt máu vương vãi. Ảnh: Tuệ Mẫn

Nhận tin, công an đã có mặt tại hiện trường, bắt giữ đối tượng Nguyễn Thanh Quý để phục vụ điều tra.

Theo các nhân chứng, Quý đã từng vào bệnh viện để mua thuốc điều trị bệnh động kinh. Đối tượng thường xuyên gây chuyện, lớn tiếng với mẹ và đến nay thì ra tay sát hại mẹ.