Bắt Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đồng Nai

Khởi tố Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đồng Nai

Chiều 5/5, Công an tỉnh Đồng Nai vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Dương Việt Hồng, Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đồng Nai (đóng tại phường An Bình, TP.Biên Hòa) để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Hình ảnh ông Hồng thời điểm bị bắt. Ảnh: Tuệ Mẫn

Ngoài ra, công an cũng đang tiếp tục xác minh, điều tra đối với một số cán bộ liên quan đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đồng Nai.

Như tin đã đưa, trước đó, vào cuối tháng 4, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt khẩn cấp và tiến hành khám xét nơi làm việc, nơi ở của Dương Việt Hồng.

Ông Hồng trước khi bị bắt còn là Giám đốc của 3 Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới gồm: 60-01S (TP.Biên Hòa), 60-02S (TP.Long Khánh), 60-03S (Định Quán) thuộc Sở GT-VT Đồng Nai quản lý.

Được biết, hiện tại, các trung tâm đăng kiểm do ông Hồng làm giám đốc vẫn hoạt động bình thường.