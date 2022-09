Chơi ma tuý trong quán bar

Ngày 18/9, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy vừa phối hợp với Phòng cảnh sát cơ động và Công an huyện Long Thành kiểm tra quán bar LV Club ở khu Phước Hải, thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, Đồng Nai.

Nhiều đối tượng phê ma túy bay lắc trong quán bar. Ảnh: Tuệ Mẫn

Vào thời điểm kiểm tra, công an phát hiện trong quán bar có khoảng 180 người đang vui chơi nhảy múa và có nhiều thanh niên có biểu hiện phê ma túy.

Thấy có công an, nhiều đối tượng đã cố tình bỏ chạy nhưng bất thành. Qua kiểm tra, công an phát hiện 3 người có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Ngoài ra còn tìm thấy nhiều gói ma túy bị ném xuống dưới sàn nhà. Tiến hành test nhanh 180 người ở quán bar, công an phát hiện có 52 người dương tính với ma túy (trong đó có 4 nhân viên và 1 bảo vệ của quán).

Ma túy bị vứt xuống nền nhà. Ảnh: Tuệ Mẫn

Sau đó, công an đã đưa các đối tượng này về trụ sở để làm việc.

Ngoài ra, công an còn lập biên bản vi phạm hành chính đối chủ quán LV Club về vi phạm quy định PCCC, như: Không lắp đặt sơ đồ chỉ dẫn, biển báo, biển chỉ dẫn về PCCC trên lối thoát nạn; không lắp đặt phương tiện chiếu sáng khi có sự cố hoặc có lắp đặt nhưng không đầy đủ độ sáng, không đúng theo quy cách hoặc không có tác dụng; không xây dựng phương án chữa cháy, phương án cứu nạn cứu hộ.