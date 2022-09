Đình chỉ hoạt động quán bar có hơn 100 khách dương tính với ma túy

Ngày 15/9, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Cà Mau và Công an TP.Cà Mau đã ra 2 quyết định về việc tạm đình chỉ hoạt động 1 tháng đối với quán karaoke Trump và bar Tik Tok do vi phạm trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và một số vi phạm khác.



Trước đó, rạng sáng 12/9, lực lượng công an bao vây, ập vào bar Tik Tok. Lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ một số túi nilon ma túy, nhiều viên thuốc lắc bị vứt dưới sàn. 153 khách bị đưa về trụ sở làm việc, qua test nhanh xác định 102 người dương tính với chất ma túy.

Công an phát hiện nhiều sai phạm tại bar Tik Tok. Ảnh: Hoàng Giang

Ngày 13/9, lực lượng công an tiếp tục kiểm tra bar Tik Tok. Qua test nhanh có 13 người (10 nam, 3 nữ) dương tính với ma túy; thu giữ 5 bình hút shisha.

Lực lượng công an còn phát hiện cơ sở này vi phạm về các hoạt động như quá giờ quy định, gây tiếng ồn vượt chuẩn kỹ thuật; cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng công trình khi chưa có giấy phép chứng nhận hoặc văn bản thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy; chưa có hồ sơ quản lý hoạt động về phòng cháy chữa cháy; trang bị phương tiện chữa cháy chưa đảm bảo theo quy định.

Trước đó, ngày 9/9, lực lượng công an kiểm tra quán karaoke Trump ở phường 5, phát hiện một số vi phạm như mất tác dụng của lối, đường thoát nạn; mất tác dụng của phương tiện chữa cháy cơ giới, hệ thống báo cháy, chữa cháy.

Được biết, hai cơ sở này đều thuộc Công ty TNHH MTV Thiên Văn Cà Mau – Gossip.