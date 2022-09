Đồng Nai: Tạm đình chỉ hoạt động 5 quán karaoke vi phạm nghiêm trọng quy định phòng cháy chữa cháy

Tạm đình chỉ hoạt động 5 quán karaoke vì vi phạm PCCC

Chiều 23/9, Công an TP.Biên Hòa, Đồng Nai cho biết đơn vị vừa tống đạt quyết định tạm đình chỉ hoạt động 5 cơ sở kinh doanh quán karaoke trên địa bàn. Nguyên nhân đình chỉ là do 5 cơ sở này vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy.

5 quán karaoke bị tạm đình chỉ hoạt động. Ảnh: Tuệ Mẫn

Trong đó, 5 cơ sở bị đình chỉ hoạt động gồm Công ty TNHH Nhà hàng Ngọc Bội; Công ty TNHH Karaoke Kim Hoàng Kim; cơ sở HKD Song Kim; cơ sở Gia Bảo Bảo, (4 cơ sở này cùng đóng tại phường Thống Nhất, TP.Biên Hòa); cơ sở K8 tại phường Long Bình, TP.Biên Hòa.

Công an xác định đây là 5 cơ sở đã có nhiều vi phạm về quy định đảm bảo an toàn PCCC. Và các sai phạm này đã bị Công an TP.Biên Hòa cùng các địa phương kiểm tra phát hiện.

Ngọc Bội là 1 trong những cơ sở bị tạm đình chỉ hoạt động do vi phạm PCCC. Ảnh: Tuệ Mẫn

Các cơ sở này được xác định có mức độ vi phạm với các lỗi khá nghiêm trọng, không đảm bảo an toàn nếu xảy ra hỏa hoạn khi có khách bên trong. Thời gian tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở này là 30 ngày để chủ cơ sở khắc phục, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống PCCC theo quy định mới được mở cửa đón khách hoạt động trở lại.

Cũng trong chuỗi hoạt động kiểm tra các quán karaoke, trước đó, công an cũng đã tạm đình chỉ hoạt động đối với 3 cơ sở kinh doanh karaoke cũng vì sai phạm về các quy định PCCC.