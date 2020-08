Đồng Nai: Triệt phá “ổ” ma túy thu giữ 19 bánh, 8kg ma túy

Thời gian qua, Công an tỉnh Đồng Nai liên tục triệt phá nhiều vụ buôn bán, tàng trữ ma túy lớn. Đặc biệt mới đây, đơn vị này vừa triệt phá một hang ổ ma túy lớn trên địa bàn, thu giữ một số lượng lớn ma túy.

Cụ thể, liên quan đến vụ triệt phá băng nhóm ma túy vừa qua trên địa bàn, đại diện Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, các đơn vị nghiệp vụ vừa phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) Bộ Công an, phá chuyên án ma túy lớn.

Ma túy được đựng trong gói trà.

Tối 30/7, Ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bố trí lực lượng bất ngờ ập vào nhà của một đối tượng trong đường dây ma túy (ở phường Hóa An, TP.Biên Hòa) để kiểm tra.

Qua công tác kiểm tra, khám xét, lực lượng công an đã phát hiện và thu giữ 19 bánh (nghi heroin) và 8kg (nghi ma túy đá) được đối tượng “ngụy trang” trong các gói giống trà và cất giấu vào tủ đồ.

Công an đã lập tức bắt giữ đối tượng, lấy lời khai, ngay sau đó tiếp tục truy bắt thêm nhiều đối tượng. Bước đầu cơ quan công an xác định được một số đối tượng đã bị bắt giữ là những mắt xích chủ chốt cầm đầu đường dây ma túy lớn hoạt động tại nhiều tỉnh, thành khác trên khắp cả nước mà Bộ Công an đang điều tra.

Qua công tác nắm bắt địa bàn, nắm thông tin từ C04, Công an Đồng Nai đã phối hợp cùng C04 điều tra, phá án, bắt giữ các đối tượng trong chuyên án này. Khi các mũi trinh sát của Cục C04 phối hợp với Công an TP.HCM quyết định bắt giữ các đối tượng liên quan tại khu vực TP.HCM, thì tại Đồng Nai, lực lượng trinh sát cũng được lệnh bắt giữ các đối tượng liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Được biết, theo thông tin điều tra, công an đã xác định các đối tượng trong đường dây này đã vận chuyển ma túy từ khu vực biên giới Campuchia đưa vào địa bản TP.HCM, Đồng Nai… để tiêu thụ.

Được biết cách đây khoảng 7 ngày (23/7), Công an tỉnh Đồng Nai cũng vừa triệt phá đường dây vận chuyển, tàng trữ và mua bán ma túy trái phép từ Nghệ An vào Đồng Nai tiêu thụ, thu giữ số lượng lớn ma túy đá tổng hợp, bắt 5 đối tượng liên quan.

Đối tượng và tang vật đường giây đưa ma túy từ Nghệ An vào Đồng Nai tiêu thụ

Các đối tượng bị bắt gồm: La Văn Tình (30 tuổi, quê Yên Bái), Chu Văn Khôi (30 tuổi), Vũ Văn Quân, Đinh Minh Trọng, Chu Văn Khương (cùng 24 tuổi, quê Nghệ An).

Được biết để triệt phá đường dây mua bán ma túy trái phép này, Công an Đồng Nai đã lập chuyên án 266N. Đến chiều 23/7, một tổ công tác tại TP.Biên Hòa bắt quả tang Quân và Trọng khi đang đi giao ma túy cho khách tại phường Bình Đa, thu giữ nhiều gói ma túy tổng hợp đựng trong các túi nilon. Cùng thời điểm, ba tổ công tác khác đồng loạt khám xét và giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Khôi, Khương và Tình khi 3 nghi can này đang ở phòng trọ tại xã An Viễn, huyện Trảng Bom.

Công an cũng đã thu giữ khoảng 1,7kg ma túy tổng hợp, một cân điện tử để chia ma túy, một quyển sổ ghi chép việc mua bán ma túy cùng nhiều tang vật khác.

Các đối tượng khai mua ma túy ở Nghệ An, sau đó điều Quân lấy hàng mang về Đồng Nai giao cho Trọng, Tình, Khương chia nhỏ bán cho khách có nhu cầu.