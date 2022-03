Đồng Nai: "Úp lưới" nữ quái trốn truy nã sau khi lừa đảo làm sổ đỏ lấy 3 tỷ đồng

Ngày 26/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, vừa bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Thị Diễm Phúc (SN 1981, ngụ TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà) để tiếp tục điều tra về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đối tượng Nguyễn Thị Diễm Phúc đã bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp

Hiện đối tượng Phúc vừa được di lý từ Bà Rịa - Vũng Tàu về Đồng Nai để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo tài liệu điều tra của cơ quan công an, thông qua mối quan hệ quen biết, vào đầu tháng 7/2019, chị Phạm Thị Y. (SN 1967, ngụ TP.Hà Nội) gặp Nguyễn Thị Diễm Phúc nhờ chuyển đổi mục đích sử dụng 5,3ha đất nông nghiệp tại xã Tân Hưng, TP.Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa - Vüng Tàu).

Dù không quen biết ai làm được giấy tờ đất đai nhưng Phúc đã "nổ", lừa chị Y. là quen biết với một số lãnh đạo ở Trung ương và địa phương, trong đó có mối quan hệ thân thiết với lãnh đạo Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu, nên việc làm "sổ đỏ" rất dễ dàng.

Để chuyển đổi được mục đích sử dụng 5,3ha đất nông nghiệp, Phúc yêu cầu chị Y. phải chuẩn bị 7 tỷ đồng, gọi là phí dịch vụ. Trước mắt, Phúc bảo chị Y. phải đưa trước 3 tỷ đồng ngay sau khi hai bên ký thỏa thuận để tách thửa và Phúc hứa với chị Y., trong thời gian 4 tháng (kể từ lúc hai bên ký thoả thuận nhờ tách thửa) sẽ tách xong 5.3ha ra thành các số tương ứng 100m2/thửa.

Sau khi chị Y. và Phúc ký biên bản thoả thuận nhờ tách 5,3ha đất nông nghiệp, ngày 1/8/2019, tại thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, chị Y. đã đưa cho Phúc 1 tỷ đồng. Đến ngày 8/8/2019, chị Y. tiếp tục chuyển vào tài khoản của Diễm 2 tỷ đồng (tổng cộng chị Y. đã đưa cho Phúc 3 tỷ đồng).

Hết hạn 4 tháng, Phúc không thực hiện như thoả thuận ban đầu và tìm cách né tránh, cắt liên lạc, chiếm đoạt số tiền 3 tỷ đồng của chị Y. Lúc này chị Y. khi biết mình bị lừa, đã làm đơn tố cáo đến cơ quan công an.

Nhận đơn tố cáo, Công an tỉnh Đồng Nai xác định đối tượng Phúc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 16/10/2021, Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Diễm Phúc để tiếp tục điều tra. Nhưng lúc này Phúc đã bỏ trốn khỏi địa phương. Do đó tới ngày 19/10/2021, Cơ Quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với bị can Nguyễn Thị Diễm Phúc về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đến nay sau thời gian dài lẩn trốn, Phúc đã bị các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ khi đang lẩn trốn trong một căn nhà trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường 3, TP.Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu).