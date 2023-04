Đồng Nai: Xác định lại giá đất của nhiều dự án “khu nhà giàu”

Ngày 20/4, tin từ Sở TN-MT Đồng Nai cho biết, có 7 dự án lớn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai phải xác định lại giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất.

Sẽ xác định lại giá đất nhiều dự án lớn. Ảnh minh hoạ

Các dự án này bao gồm: Khách sạn tiêu chuẩn 3 sao, nhà hàng, siêu thị, văn phòng cho thuê Trảng Bom do Tổng công ty Phát triển khu công nghiệp (Sonadezi) làm chủ đầu tư; Kho ngoại quan và cung cấp dịch vụ Logistics (giai đoạn 1) do Công ty CP Thái Bình làm chủ đầu tư; Trung tâm thương mại Vincom Long Thành, huyện Long Thành do Tập đoàn Vingroup, Công ty TNHH Vincom Retail Miền Nam làm chủ đầu tư; Khu dân cư tại núi Dòng Dài ở phường Phước Tân, TP.Biên Hòa do Công ty CP Thương mại và xây dựng Phước Tân làm chủ đầu tư; Khu dân cư theo quy hoạch tại xã An Phước, huyện Long Thành do Công ty CP Diệu Thương làm chủ đầu tư; Khu dân cư phường Thống Nhất, TP.Biên Hòa do Công ty CP Phát triển đô thị công nghiệp số 2 (D2D) làm chủ đầu tư; Khu dân cư sinh thái và nhà vườn Sen Việt do Công ty CP đầu tư Sen Việt Công Thương làm chủ đầu tư.

Mới đây Thanh tra Chính phủ đã có kết luận, ở 7 dự án này, các đơn vị tư vấn tham mưu UBND tỉnh ban hành giá đất để tính tiền sử dụng đất chưa phù hợp với thực tế và chưa đúng quy định nên cần phải xác định lại.

Đặc biệt đối với dự án khu dân cư phường Thống Nhất, TP.Biên Hòa, hiện Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai giao Sở TN-MT khẩn trương xác định lại đơn giá đất. Bởi trong kết luận của Thanh tra Chính phủ nêu rõ, dự án khu dân cư liền kề với dự án Khu dân cư phường Thống Nhất do Công ty D2D đầu tư đã bàn giao hạ tầng cho địa phương.

Trong đó, đã có đường Võ Thị Sáu và đường này còn tiếp giáp với Hà Huy Giáp và Phạm Văn Thuận cùng các tuyến đường nhánh để nối ra Võ Thị Sáu. Vì vậy khu vực dự án Khu dân cư phường Thống Nhất cần được xác định là đã có hạ tầng giao thông kết nối từ dự án liền kề để căn cứ vào đó xác định vị trí giá đất phù hợp.