Trong tập Taxi Driver 2 tập 15, "trùm phản diện" - người được gọi là huynh trưởng do Park Ho San đóng đã đích thân ra mặt nhằm giăng bẫy Kim Do Gi (Lee Je Hoon) và các thành viên hãng Taxi Cầu Vồng. Theo đó, hắn đóng vai một người cha muốn cứu con trai đang ngồi tù và tính mạng bị đe dọa sau bê bối tại "Black Sun - Hộp đêm nổi tiếng ở Gangnam" được làm sáng tỏ. Chính vì vậy, Kim Do Gi và thành viên hãng Taxi Cầu Vồng đã hoàn toàn tin tưởng, chấp nhận sử uỷ thác từ người đàn ông này.

Thậm chí, Kim Do Gi cùng hai thành viên hãng Taxi Cầu Vồng là Choi Kyung Koo (Jang Hyuk Jin), Park Jin Eon (Bae Yoo Ram) thành công xâm nhập vào nhà tù để thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên, vì mọi chuyện diễn ra quá thuận lợi nên Kim Do Gi nghi ngờ. Sau đó, giám đốc Jang Sung Chul (Kim Eui Sung) tìm thấy hồ sơ của vụ án nhiều năm về trước.

Phát hiện ra cái bẫy của kẻ xấu chủ yếu muốn che giấu sự thật, sát hại thành viên hãng Taxi Cầu Vồng, Kim Do Gi và giám đốc Jang ngầm tương kế tựu kế phản kích, chấp nhận đánh đổi mạng sống của mình để nhân chứng được an toàn.

Trong tập Taxi Driver 2 tập 15: On Ha Joon (Shin Jae Ha) hả hê khi chứng kiến Kim Do Gi bị đánh hội đồng. (Ảnh: Chụp màn hình)

Thời điểm này, On Ha Joon (Shin Jae Ha) hả hê khi treo thưởng lớn cho các tù nhân nếu như sát hại được Kim Do Gi. Mặt khác, hắn cho người bắt giữ Ahn Go Eun (Pyo Ye Jin), bộ đôi Choi Kyung Koo và Park Jin Eon, đồng thời giữ chân không cho nhân chứng xuất hiện tại tòa án.

Trải qua khoảng thời gian bị nhóm tù nhân đánh hội đồng trong nhà tù, Kim Do Ki vẫn sống sót và xuất hiện trước On Ha Joon (Shin Jae Ha). Tài xế Kim đã khiến On Ha Joon bàng hoàng khi phát hiện chính mình mới là người bị lừa. Vì quá tức giận, On Ha Joon đã rút súng của quản ngục ra với ý định tự tay giết Kim Do Gi.

Phim Taxi Driver 2 tập cuối: Lee Je Hoon bắt On Ha Joon phải trả giá đắt, kết thúc gây nhàm chán?

Phim Taxi Driver 2 tập cuối chính thức lên sóng vào tối nay (15/4) thu hút sự quan tâm của khán giả. Trong tập này, On Ha Joon nhận "kết đắng" khi bị huynh trưởng trừng phạt vì tiếp tục làm hỏng việc, không hạ gục được Kim Do Ki và thành viên hãng Taxi Cầu Vồng. "Có vẻ tôi đã cho cậu nhiều cơ hội hết mức có thể rồi", nhân vật do Park Ho San nhấn mạnh. Ngoài việc bị thu hồi chiếc nhẫn vàng, On Ha Joon bị tống vào tù khiến anh ta càng thêm phẫn nộ, đe dọa sẽ không tha cho Kim Do Ki và những người có quen biết với anh.

Phim Taxi Driver 2 tập cuối: On Ha Joon phải trả giá đắt cho những tội lỗi đã gây ra. (Ảnh: Chụp màn hình)

Trong khi đó, Kim Do Gi tiếp tục kế hoạch cùng các thành viên hãng Taxi Cầu Vồng tìm ra căn cứ bí mật của "trùm phản diện". Tài xế Kim quyết định không ra khỏi trại giam vì anh cho rằng nơi đây là căn cứ bí mật của kẻ này.

Ở diễn biến khác, giám đốc Jang Sung Chul đã đến trại giam gặp riêng On Ha Joon và cho anh ta xem một tập hồ sơ với lý do: "Vì cậu cũng có quyền được biết sự thật". Mặt khác, Kim Do Gi, giám đốc Jang và cùng các thành viên hãng Taxi Cầu Vồng phối hợp ăn ý để "trùm phản diện" sập bẫy. Tuy nhiên, cả đội đã bị bắt trói, bất tỉnh và được đưa đến một địa điểm vắng vẻ để "xử lý luôn một thể".

Kim Do Gi và thành viên hãng Taxi Cầu Vồng đối mặt với nguy hiểm. (Ảnh: SBS)

Trong phim Taxi Driver 2 tập cuối, On Ha Joon đưa ra lời đề nghị muốn được ủy thác Kim Do Gi và hãng Taxi Cầu Vồng báo thù. Trước lời đề nghị này, Kim Do Gi đã đưa ra điều kiện On Ha Joon phải trả tiền taxi với "giá cực kỳ đắt". Phải chăng On Ha Joon cũng là nạn nhân của kẻ được gọi là huynh trưởng? Kết cục nào cho On Ha Joon sau những tội lỗi đã gây ra?

Phim Taxi Driver 2 tập cuối lên sóng vào tối nay (15/4)

Tại Việt Nam, Truyền hình K+ là đơn vị độc quyền phát sóng Taxi Driver 2 vào lúc 23h10 trên mọi nền tảng, gồm K+Cine và app K+, song song thời gian chiếu tại Hàn Quốc.

Trước khi phim Taxi Driver 2 tập cuối lên sóng, phía ê-kíp sản xuất phim Taxi Driver 2 giữ kín vai trò cụ thể của hai diễn viên khách mời Moon Chae Won và Kim So Yeon. Dù vậy, kết phim được dự đoán theo mô típ quen thuộc từ mùa 1 là "thiện thắng ác" khiến nhiều khán giả dễ đoán gây nhàm chán. Điều này khiến người xem kỳ vọng Taxi Driver với cách khai thác các đề tài nóng trong xã hội có thể phát triển thêm nhiều mùa trong tương lai với kết thúc khó đoán, kịch tính hơn.

Phim Taxi Driver 2 tập cuối: Lee Je Hoon bắt On Ha Joon phải trả giá đắt, kết thúc gây nhàm chán? (Nguồn: SBS)

Chuyển thể từ webtoon nổi tiếng Red Cage, Taxi Driver là một trong các tác phẩm ăn khách của màn ảnh nhỏ Hàn Quốc năm 2021. Phim xoay quanh một hãng taxi bí ẩn mang tên Rainbow Taxi (Taxi Cầu Vồng). Với bề ngoài là dịch vụ vận chuyển, đây thực chất là một đội ngũ thực thi công lý, mang mục tiêu thay các khách hàng trả thù khi họ không giành được công bằng trước pháp luật. Nội dung phim xoay quanh hành trình giúp đỡ các nạn nhân và người uỷ thác của nhân vật chính Kim Do Ki (Lee Je Hoon), thành viên của hãng Taxi Cầu Vồng. Hỗ trợ Do Ki là ông chủ Jang Sung Chul (Kim Eui Sung), nữ hacker Ahn Go Eun (Pyo Ye Jin) và bộ đôi "cây hài" Choi Kyung Koo (Jang Hyuk Jin), Park Jin Eon (Bae Yoo Ram). Xuyên suốt 16 tập phim Taxi Driver 2, Lee Je Hoon tiếp tục chứng tỏ khả năng biến hóa tương ứng với từng nhân vật trong quá trình anh thực hiện nhiệm vụ như: chàng sinh viên tài lanh, người nông dân ngờ nghệch nhưng đã đánh lừa được kẻ đi lừa người khác bằng biểu cảm hài hước và lời thoại gây cười, bảo vệ quán bar, bác sĩ... Ngoài ra, điều khiến khán giả thích thú là việc xuất hiện nhiều địa điểm nổi tiếng ở Việt Nam ngay từ tập 2 phim Taxi Driver 2 lên sóng như: Nhà thờ Đức Bà (TP.HCM), cầu Rồng (Đà Nẵng), vịnh Hạ Long…